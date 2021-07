La sortie de “Maman” d’Anna Faris apparaît comme réponse pendant la semaine de LeVar Burton

L’épisode du 28 juillet de Jeopardy !, mettant en vedette l’hôte invité LeVar Burton, présentait une catégorie que tous les fans de télévision doivent avoir renversée, car elle se concentrait sur les sorties de sitcom célèbres. L’un de ceux mentionnés était le départ d’Anna Faris de maman. Faris a quitté la sitcom de CBS avant sa huitième saison, qui s’est avérée être la dernière. L’émission, qui mettait également en vedette Allison Janney, a pris fin en mai.

L’indice de 800 $ dans la catégorie Sitcom Exits disait: “En 2020, la saison 8 avait toujours maman, mais Christy Plunkett, interprétée par elle, était en route pour Georgetown Law.” La bonne réponse était Faris, dont le nom du personnage était Christy Plunkett. Lors de la première de la saison 8, Bonnie (Janney) a révélé que Christy quittait la Californie pour étudier à l’Université de Georgetown à Washington, DC Christy a reçu une bourse complète pour fréquenter la faculté de droit de Georgetown.

“Chaque maman rêve du jour où elle déposera sa fille de 42 ans à l’aéroport pour aller à l’école”, a déclaré Bonnie à Adam (William Fitchner) après avoir conduit Christy à l’aéroport. « Georgetown Law School avec une bourse complète ? Phew! Beaucoup de parents seraient dans une flaque de larmes en ce moment. Christy n’est pas apparue dans l’épisode de la première de la saison 8, mais elle a appelé Bonnie pour savoir comment s’était passée la soirée pyjama d’anniversaire de Tammy (Kristen Johnston).

Faris a annoncé son départ de maman en septembre 2020, quelques semaines seulement avant le début de la production retardée par la pandémie. “Les sept dernières années après maman ont été parmi les plus enrichissantes et les plus enrichissantes de ma carrière”, a déclaré Faris dans un communiqué à l’époque. « Je suis tellement reconnaissant à [co-creator Chuck Lorre], les scénaristes et mes incroyables camarades de casting pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. Alors que mon parcours en tant que Christy est terminé, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et je soutiendrai ma famille télé.”

La décision de la star d’Overboard de quitter la série aurait été un choc pour les dirigeants de CBS, d’autant plus qu’elle avait signé un contrat de deux saisons avant le début de la saison 7. Janney a qualifié le départ de Faris de “grande perte” pour la série dans une interview à Entertainment Tonight. Fairs « faisait partie de la création d’un personnage, Christy, dont tout le monde est tombé amoureux, qui était si adorable et chaleureux et crédule et drôle et elle nous manquera tellement », a déclaré Janney. “Je pense que je vais le plus manquer, pour moi, la relation entre Bonnie et Christy, même si cela va continuer. Mais elle ne sera pas présente. C’est ce qui va me manquer.”

Bien que maman soit terminée, la série a décroché trois nominations aux Emmy. Janney a été nominé pour la meilleure actrice principale dans une série comique, tandis que James Widdoes a été nominé pour la meilleure réalisation pour une série comique, et Joe Bella a été nominé pour le meilleur montage multi-caméras pour une série comique. Janney avait déjà remporté le prix d’actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique pour maman en 2015.