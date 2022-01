La sortie de Mohamed Salah « une réelle possibilité » alors que Liverpool a déclaré qu’ils marchaient dans une erreur majeure tandis que le PSG se cache pour le transfert

Liverpool doit agir rapidement sur un nouveau contrat pour Mohamed Salah ou risquer que le Paris Saint-Germain se précipite pour lui, a déclaré un expert.

Les Reds ont réussi à attacher un certain nombre de stars clés ces derniers mois. En effet, le gardien Alisson et les défenseurs Andy Robertson, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold ont promis leur avenir à Anfield.

Plus en avant, Fabinho et le capitaine Jordan Henderson ont prolongé leur mandat.

Cependant, c’est à l’avant que Liverpool manque de progrès sur les nouveaux contrats. Les contrats de Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino expirent tous en 2023 et on ne sait toujours pas s’ils seront renouvelés.

Bien que les trois accords expirent en même temps, la situation de Salah a occupé le devant de la scène. Il a marqué 23 buts en 26 matchs cette saison, se mettant ainsi dans le débat sur qui est le meilleur joueur du monde actuel.

Pour sa part, l’international égyptien a déclaré en octobre que il veut renouveler et ne peut pas – pour le moment – ​​se voir jouer dans un autre club que Liverpool.

Mais Salah a également admis que son renouvellement était entièrement entre les mains des chefs de Liverpool. Selon Kevin Campbell, les Reds doivent bouger ou risquer que le PSG fasse un pas pour lui cet été.

« Salah pourrait être en tête de liste [for PSG] », a déclaré le spécialiste à Football Insider. « C’est une réelle possibilité.

« Les négociations prennent trop de temps à Liverpool. Ils donnent aux autres équipes l’occasion de se concentrer sur lui. Ils ouvrent la porte. Cela doit être réglé au plus vite.

« Le PSG sera intéressé par quelqu’un qui peut marquer autant que Salah, à 100%. Qui ne le serait pas ?

« Le PSG va devoir remplacer [Kylian] Les objectifs de Mbappe s’il doit partir. Il n’y en a pas beaucoup dans le monde qui pourraient faire ça, mais Salah est certainement l’un d’entre eux.

L’international français Mbappe, 23 ans, est dans les six derniers mois de son contrat avec le PSG et a été fortement lié à un déménagement au Real Madrid.

Options de Liverpool au milieu du doute de Salah

Même si Salah, Mane et Firmino signent de nouveaux contrats, ils auront tous 30 ans d’ici l’été prochain. En tant que tel, la recherche se poursuivra pour des options plus jeunes à Anfield.

Diogo Jota, 25 ans, représente l’avenir à plus long terme de l’attaque des Reds et il continue de prospérer sous Jurgen Klopp.

En ce qui concerne les nouvelles recrues, cependant, des rapports ont affirmé que Liverpool recherche Luis Diaz de Porto.

En fait, les Reds sont censés être sur le point de conclure un accord d’un peu moins de 60 millions de livres sterling pour l’international colombien.