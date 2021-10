La sortie de No Way Home pourrait être retardée par Marvel

Alors que le nombre de cas de coronavirus n’a cessé d’augmenter au cours de l’été, nous avons entendu toutes sortes de grondements sur les retards potentiels des films. Ce fut le cas pour divers titres, dont les films MCU de Marvel. Spider-Man: No Way Home est l’un d’entre eux, bien que Sony ait réalisé le film en partenariat avec Disney. Les rumeurs ont dit que les studios évaluaient toujours la situation et que des retards de date de sortie étaient toujours sur la table.

Puis la première de Shang-Chi est arrivée et le week-end d’ouverture du film a été assez impressionnant pour la pandémie. Sony a décidé de pousser la sortie de Venom 2, ce qui a également fait merveille lors de son week-end d’ouverture. Et Disney a annoncé que Eternals s’en tiendra à une sortie uniquement en salles le 5 novembre. Nous avons même eu la première bande-annonce de No Way Home qui semblait suggérer que le film sortira en salles le 17 décembre, comme prévu. Cependant, à deux mois de la sortie, on parle davantage d’un retard potentiel de Spider-Man 3. Remarquez, quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Même après le premier succès de la bande-annonce de No Way Home, un initié a affirmé que Sony pourrait reporter le film. Ce rapport indiquait que le prochain Spider-Man pourrait prendre la place de Doctor Strange 2 le 25 mars 2022.

Depuis lors, Disney a retardé Doctor Strange dans le multivers de la folie et tous les films MCU de 2022. Mais parce qu’il ne contrôle pas No Way Home, il n’est pas en mesure de retarder la sortie du film. C’est quelque chose que Sony ferait. Et il semble que Sony envisage toujours cette option.

Sony pourrait encore retarder la date de sortie de No Way Home

La YouTubeuse branchée Grace Randolph a déclaré début septembre que Sony pourrait encore retarder No Way Home, malgré la sortie du premier teaser. Suite aux retards de Disney, elle est de retour avec plus de détails sur ce qui se passe.

Randolph a expliqué dans une vidéo que les films Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 du MCU présentaient des problèmes de dépistage. Ces deux films multivers sont des films « évier de cuisine », avec un public test identifiant les problèmes avec leurs histoires. Il est peut-être trop tard pour que Sony et Marvel réparent No Way Home, mais Marvel a tout le temps nécessaire pour les reprises de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Mis à part les problèmes d’histoire, les deux films sont « jusqu’au bout » en ce qui concerne les effets visuels. Nous envisageons des « délais très serrés et stressants » pour les effets spéciaux. Et les studios veulent s’assurer que No Way Home soit aussi beau que possible.

De plus, Sony garderait toujours un œil sur les performances du box-office d’Eternals. Le film se prépare pour un meilleur week-end d’ouverture que Black Widow et Shang-Chi. Mais un excellent week-end d’ouverture ne suffit pas. Un film comme No Way Home dépasserait facilement le milliard de dollars sans la pandémie. Compte tenu de tout le battage médiatique qui l’entoure, il pourrait probablement atteindre 2 milliards de dollars avant la pandémie.

Affiche Eternals montrant les 10 nouveaux héros Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

Et les bandes-annonces de Spider-Man ?

Les inquiétudes concernant les effets visuels et le box-office sont les raisons qui pourraient convaincre Sony de retarder à nouveau la date de sortie de No Way Home. Mais Randolph n’a mentionné aucune nouvelle prise de vue pour le film Sony. Elle a déclaré que Doctor Strange 2 obtiendrait des reprises pour corriger l’histoire et ajouter plus de camées que les fans attendent de ce film multivers.

En ce qui concerne les bandes-annonces et le marketing, l’initié a déclaré que Sony n’avait même pas vraiment commencé à promouvoir No Way Home. La première bande-annonce n’est peut-être tombée que parce qu’elle avait déjà fuité en ligne. Sony pourrait toujours reporter la campagne marketing si la date de sortie du film est à nouveau repoussée.

Des rapports récents ont indiqué que la prochaine bande-annonce de No Way Home sortira avant la sortie d’Eternals. Ce clip pourrait montrer les trois variantes de Spider-Man pour la première fois. C’est le grand secret de polichinelle de No Way Home. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield jouent leurs versions de Spider-Man dans le film. Mais Sony n’a jamais abordé ce détail de l’intrigue dans la première bande-annonce.

Comme toujours, ce n’est qu’une rumeur. Rien n’est officiel jusqu’à ce que Sony fasse une annonce. Et Sony a amplement le temps de décider de s’en tenir à la première du 17 décembre ou de reporter la sortie de Spider-Man: No Way Home à 2022. Le point de vue complet de Randolph sur la question suit ci-dessous.