La sortie de OnePlus 6 et OnePlus 6T pour Android 11 arrivera à la fin de 2021

OnePlus a confirmé que le programme bêta d’Android 11 OnePlus 6 et OnePlus 6T démarrerait à la fin du mois d’août, si tel est le cas, cela signifie qu’un lancement stable d’Android 11 n’aura pas lieu avant la fin de 2021, voire le début de 2022. une poignée de téléphones sera probablement déjà sur Android 12.

OnePlus avait la réputation de fournir des mises à jour et des mises à niveau Android à un rythme régulier et à long terme. Cependant, ces dernières années, l’entreprise a perdu cette réputation car ses mises à jour logicielles deviennent plus lentes et moins fréquentes.

À titre d’exemple, la société vient de révéler le début du programme bêta OnePlus 6 et OnePlus 6T Android 11. Selon ce message officiel du forum, les utilisateurs pourront récupérer une version bêta d’Android 11 à partir de fin août 2021. Notamment, c’est à peu près au moment où nous prévoyons que le lancement stable d’Android 12 se produira.

À en juger par les programmes bêta précédents, il est très probable que le OnePlus 6 / 6T ne verra pas un lancement stable d’Android 11 avant quelques mois après le début du programme bêta. Cela pourrait être n’importe où à partir de l’automne 2021 ou même éventuellement jusqu’au début de 2022.

Certes, le OnePlus 6 a déjà vu deux mises à niveau Android: d’abord d’Android 8 Oreo vers Android 9 Pie, puis vers Android 10. Le OnePlus 6T lancé avec Android 9 Pie, la mise à niveau vers Android 11 serait donc sa deuxième mise à niveau complète. Selon les normes de l’industrie, le fait que ces téléphones voient du tout Android 12 n’est pas la norme.

Pourtant, avec le principal concurrent Samsung qui fournit désormais ses propres mises à jour logicielles plus rapidement que OnePlus, il est clair que cette nouvelle OnePlus6 / OnePlus 6T Android 11 ne rapportera aucun point à la société. Tous les produits phares de Samsung des deux dernières années sont déjà sur Android 11, et certains le seront probablement sur Android 12 au moment où la série OnePlus 6 recevra Android 11.