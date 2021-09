La sortie de ‘Shang-Chi’ Disney Plus retardée, mais Marvel a une grosse surprise

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a qualifié la sortie en salles de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux « d’expérience » avant la première du film. Il y a environ un mois. Les studios se sont retrouvés obligés de décider de retarder ou non certaines de leurs attractions de fin 2021, de les envoyer en streaming simultanément ou de procéder à des sorties normales en salles. Les cas de coronavirus ont augmenté régulièrement tout l’été, mais Shang-Chi a très bien performé au box-office. Le deuxième film MCU de l’année approche de la performance de Black Widow, qui a obtenu une sortie jour et date dans les salles et sur Disney Plus Premier Access.

La performance de Shang-Chi a confirmé que Disney devrait continuer avec les lancements en salles de divers autres films cette année, y compris Marvel’s Eternals. Ce développement a en outre donné aux fans l’espoir que Spider-Man: No Way Home ferait sa date de sortie le 17 décembre. Mais Shang-Chi va diffuser sur Disney Plus plus tôt que prévu. Et ce n’est même pas la plus grande surprise Marvel que Disney a prévue pour le service de streaming.

Date de sortie de Shang-Chi Disney Plus annoncée

Disney a déclaré plus tôt cette année que les nouveaux films qui sortiront en salles seront diffusés sur Disney Plus environ 45 jours plus tard. Cela impliquait que Shang-Chi arriverait sur le service de streaming à un moment donné à la mi-octobre. Mais ce ne sera pas le cas. C’est parce que Disney utilisera Shang-Chi et d’autres films Disney récents pour célébrer le deuxième anniversaire de Disney Plus. C’est Disney Plus Day, comme l’appelle Disney.

En d’autres termes, Shang-Chi commencera à diffuser le 12 novembre pour marquer l’occasion, aux côtés de Jungle Cruise, Home Sweet Home Alone, Olaf Presents et Ciao Alberto.

Chapek a annoncé que la croissance des abonnés en streaming pour le trimestre de septembre 2021 a été plus lente que prévu. Il a blâmé la pandémie pour les retards de production. L’événement surprise Disney Plus du 12 novembre devrait susciter l’enthousiasme des clients actuels et potentiels.

“Le premier Disney Plus Day sera une célébration à grande échelle de nos abonnés dans toute l’entreprise”, a déclaré Chapek.

Les annonces surprises de Marvel

Shang-Chi est le genre de film qui peut attirer les gens vers Disney Plus, en particulier les fans de MCU qui n’ont pas été convaincus par l’idée de retourner au cinéma alors que la pandémie s’aggravait à nouveau. Mais ce n’est pas le seul contenu MCU que Disney prépare pour le Disney Plus Day. Disney a annoncé qu’il organiserait une célébration spéciale de l’avenir de Marvel Cinematic Universe sur Disney Plus. Le studio a taquiné “un regard passionnant vers l’avenir”.

Il est trop tôt pour dire ce que cela signifie. Mais Marvel pourrait montrer du contenu supplémentaire des prochaines attractions Disney Plus MCU. Hawkeye, dont la première aura lieu le 24 novembre, est un candidat évident. Mme Marvel ne sera pas disponible sur le service de streaming avant l’année prochaine, mais Marvel pourrait divulguer des détails supplémentaires sur l’émission télévisée.

Marvel a également de nombreuses autres émissions de télévision en préparation et plusieurs films prévus pour les années à venir. Nous pourrions voir des annonces surprises supplémentaires le 12 novembre, bien qu’il ne soit pas clair comment Disney les diffusera sur Disney Plus.

Le communiqué de presse taquine “les dernières nouvelles, les premiers regards, de nouvelles bandes-annonces, des clips exclusifs et des apparitions de créateurs et de stars de Disney Plus”.

Outre la sortie de Shang-Chi et les surprises du MCU, Disney diffusera également quelques courts métrages d’animation, dont un épisode des Simpsons qui rend hommage aux marques Disney Plus. Enfin, Disney a prévu une célébration Star Wars le 12 novembre, en se concentrant sur Boba Fett.