La sortie de Taylor Sheridan n’était pas en bons termes

Avant que Taylor Sheridan ne se taille une carrière en tant que meilleur scénariste d’émissions de télévision occidentales avec Yellowstone et la nouvelle série précédente de 1883, Sheridan a joué le rôle du chef adjoint David Hale dans Sons of Anarchy de FX et de Danny Boyd dans Veronica Mars. Sheridan n’était que sur les trois premières saisons de Sons of Anarchy, et il n’est pas parti en bons termes. La situation lui a laissé un mauvais goût dans la bouche, ce qui l’a amené à se concentrer sur l’écriture et la réalisation au lieu d’agir.

Dans une nouvelle interview avec Deadline, Sheridan a déclaré qu’il pensait qu’on lui proposait un « salaire très injuste » lorsqu’il s’agissait de négocier une prolongation de contrat. C’était « moins que pratiquement toutes les autres personnes de la série » et ce n’était toujours pas suffisant pour le laisser quitter un deuxième emploi. Son avocat a déclaré à l’avocat chargé des affaires commerciales de l’émission qu’il y avait des enfants sur Cartoon Network qui gagnaient plus que ce que Sheridan offrait.

« Le gars dit : ‘Je sais et vous avez raison qu’il mérite probablement de gagner plus, mais nous n’allons pas le payer plus parce que devinez quoi, il ne vaut pas plus' », se souvient Sheridan. « ‘C’est ce qu’il vaut. Il est 50. Il a 11 ans sur la feuille d’appel. C’est ce qu’est ce gars, et c’est tout ce qu’il sera.’ Et c’est vraiment à ce moment-là que j’ai arrêté. »

Ce n’est pas seulement l’argent qui a poussé Sheridan à quitter Sons of Anarchy. L’expérience l’a aidé à réaliser que l’entreprise le considérait comme facilement remplaçable par quelqu’un qui accepterait un salaire inférieur. Il sentit que l’entreprise avait décidé qu’il n’allait pas réussir en tant qu’acteur, alors il s’est tourné vers le travail derrière la caméra. Il apparaît encore occasionnellement devant la caméra en tant que Travis Wheatley sur Yellowstone.

« J’ai décidé là-bas que je ne voulais pas être 11 sur la feuille d’appel pour le reste de ma vie », a déclaré Sheridan à Deadline. « Maintenant, je suis heureusement 11 sur la feuille d’appel sur Yellowstone, mais je ne pense pas que quiconque veut me regarder faire quoi que ce soit à la télévision pendant une heure parce que l’entreprise m’a dit qu’ils ne le font pas. Ils m’ont dit que je suis censé le faire. histoire à raconter derrière la caméra. Et donc, la seule raison pour laquelle je suis devant la caméra en train de jouer [the horse trainer] Travis, c’est parce que j’ai grandi dans un ranch, à cheval. Il n’y a tout simplement pas un autre acteur qui puisse faire ces choses à cheval. »

Le personnage de Hale de Sheridan est régulièrement apparu dans les deux premières saisons de Sons of Anarchy, mais il a été tué lors de la première de la saison 3. Il a ensuite vendu son scénario pour Sicario, réalisé par Denis Villeneuve et est devenu un succès surprise au box-office en 2015. Dans une interview de 2018 avec Date limite, Sheridan a déclaré qu’il n’avait même pas réalisé qu’il voulait écrire jusqu’à ce qu’il quitte Sons of Anarchy. À cette époque, il a déclaré qu’il aimait travailler sur Sons of Anarchy et a déclaré que « le studio avait une idée différente » lorsqu’il s’agissait de négocier après la saison 2.

« Tout le monde dans la série faisait deux fois ce que je fais, les autres habitués de la série », expliquait-il en 2018. « On ne parle pas des stars. Et je suis sur le DVD [cover] copain; seulement deux personnes dessus. Je dis : ‘Pourquoi est-ce tout ce que tu m’offres ? Cela semble injuste. On me dit : ‘C’est tout ce que vous valez et tout ce que vous vaudrez jamais.’ J’ai compris ça. Et j’ai dit : ‘OK. Je suppose que je vais raconter mes propres histoires.' »

Yellowstone est diffusé sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE. De nouveaux épisodes de 1883 sont diffusés sur Paramount+ le dimanche. Sheridan a également créé le maire de Kingstown, qui est également publié les dimanches Paramount +.