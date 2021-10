La sortie de “The Many Saints of Newark” a des fans de “Sopranos” qui illuminent les réseaux sociaux

Le film de la suite des Sopranos, The Many Saints of Newark, est enfin là, et à peu près tout le monde semble avoir une opinion à ce sujet. Le film met en vedette Michael Gandolfini en tant que version plus jeune de Tony Soprano – joué à l’origine par son futur père James Gandolfini. Jusqu’à présent, le film a reçu des critiques mitigées, dans de nombreux cas pour des raisons très disparates.

Les nombreux saints de Newark ont ​​été créés le vendredi 1er octobre à la fois dans les salles et sur HBO Max. Il a beaucoup à faire, car il est basé sur l’une des séries télévisées les plus appréciées et les plus analysées de tous les temps. Les Sopranos ont sans doute donné naissance à ce que certains appellent « l’âge d’or de la télévision », et certainement le genre connu sous le nom de « télévision de prestige ». Cela signifie que chaque aspect de The Many Saints of Newark était à débattre et que les médias sociaux n’ont pas déçu.

Dans les heures qui ont suivi la première du film, les messages ont commencé à arriver. Ils ont rejoint des critiques déjà médiocres du film de la part des critiques qui ont vu la première mondiale à l’avant-première de l’automne de Tribeca le mois dernier, ou qui ont obtenu une projection par la suite. À l’heure actuelle, le film a une note de 74% parmi les critiques sur Rotten Tomatoes et une note de 62% parmi le grand public.

Vous pouvez découvrir pourquoi par vous-même en regardant The Many Saints of Newark dans les cinémas ou sur HBO Max, mais si vous recherchez simplement le consensus général, nous essaierons d’éviter les spoilers ici. Faites défiler vers le bas pour découvrir ce que les fans de Sopranos disent de leur nouveau film précédent.

Frappé

Les critiques s’extasient sur The Many Saints of Newark pic.twitter.com/AUqBjLBBKb – Kevin Finnerty (@timeimmemorial_) 1er octobre 2021

The Many Saints of Newark ne déçoit pas. En particulier, Corey Stoll est excellent en jeune soprano junior ! #SopranosNewark pic.twitter.com/x0ScaRR2Nu — Jean Oren (@orenjean) 1er octobre 2021

Certains fans se sont immédiatement mis à chanter les louanges du film – en particulier leurs performances préférées de la distribution. Beaucoup se sont émerveillés du casting habile de nouveaux acteurs pour jouer des personnages familiers.

Connexion titulaire

J’avoue que j’ai regardé l’émission 10 fois sans blague et je ne le savais pas – Zack (@kodkod87) 30 septembre 2021

Le titre du film est basé sur une traduction du nom de famille de quelques personnages – “Moltisanti” en italien signifie littéralement “beaucoup de saints”. Cependant, alors que cette prise de conscience frappait les médias sociaux, certains utilisateurs se sentaient déjà blasés à ce sujet.

Dans l’esprit

porter ceci pour voir les nombreux saints de newark tn pic.twitter.com/gsikdiIz2L – Jayne 🦋 (@GI_Jayneee) 1er octobre 2021

Se faire virer du théâtre pour s’être faufilé dans mon propre gabagool au premier ministre de The Many Saints of Newark #SopranosNewark pic.twitter.com/9HhowkxCX3 – Sammy ALL Cap (@SammyNoCap) 1er octobre 2021

De nombreux fans sont entrés dans l’esprit du film en adoptant l’esthétique des Sopranos et de cette préquelle, en publiant leurs plans pour s’habiller comme des personnages, manger de la nourriture italienne ou imiter certains de leurs comportements moins salés. Certains partageaient également la fierté culturelle italo-américaine des personnages avec divers niveaux d’ironie.

Les références

Moi chaque fois qu’il y avait un rappel des Sopranos dans Les nombreux saints de Newark pic.twitter.com/WjFSmUKb11 – SopranosWorld (@SopranosWorld) 1er octobre 2021

Certains fans ont admis que leur principal intérêt pour The Many Saints of Newark était de choisir tous les rappels et références aux Sopranos. Être le premier dans la pièce à remarquer ces subtiles allusions était en tête de leur liste de priorités.

Commentaires

Moi en train de lire les critiques de meh pour “The Many Saints Of Newark” après avoir acheté mon billet pour le voir au cinéma au lieu de sur HBO Max à la maison pic.twitter.com/6kRlYuwzi3 – Clem (@TheClemReport) 1er octobre 2021

Certains fans se sont retrouvés prématurément déçus alors que les critiques arrivaient avant de pouvoir voir le film. Ils espéraient que les critiques ternes n’affecteraient pas leur plaisir du film.

Hommage

J’ai attendu plus de 5 ans que Many Saints of Newark tombe. En tant que fan inconditionnel des Sopranos, je suis hors de moi. #SopranosNewark pic.twitter.com/OLX2EhSp9g – Crafty (@HomeoftheHiSox) 1er octobre 2021

The Many Saints of Newark était putain de phénoménal, je ne peux pas décrire à quel point c’était bon Histoire incroyable et préquelle qui rend hommage à la série originale dans les moindres détails et comme son nom l’indique, c’est vraiment une bataille entre Saints Si vous avez HBO Max, je vous recommande de regarder dès que possible pic.twitter.com/N4ANmmfCqY – Bo*lin 🎃 (@YoungBoyBool) 1er octobre 2021

Les fans se sont demandé si cette préquelle était à la hauteur de l’original ou non, mais tout le monde semblait avoir une opinion ferme sur la question d’une manière ou d’une autre. Peu ont été laissés entre les deux.

Gandolfini

#SopranosNewark… la seule raison qui valait la peine de regarder… le film était nostalgique mais Michael était super de jouer son père… tu nous manques James… pic.twitter.com/tAYVWmFnWw – Stingray (@Stingrayomega) 1er octobre 2021

Enfin, pour de nombreux fans, le point culminant de ce film a été de voir Michael Gandolfini jouer le même personnage que son père, et d’honorer la mémoire de James Gandolfini.

