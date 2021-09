La sortie de Tiny Tina’s Wonderlands est prévue pour le 25 mars – découvrez le premier aperçu du gameplay

Gearbox et 2K Games ont fixé une date de sortie le 25 mars pour Tiny Tina’s Wonderlands, et ont également publié une bande-annonce nous donnant un premier aperçu du gameplay.

Dans la bande-annonce du gameplay, nous découvrons de nouvelles mécaniques telles que le lancement de sorts, la création de personnages et l’Overworld inspiré de la table. La bande-annonce présente également le casting du jeu.

Selon l’histoire, Tiny Tina sera votre guide à travers un royaume fantastique plein de villes, de forêts de champignons, de forteresses et plus encore, tous reliés par un vaste Overworld.

Vous allez créer votre propre héros à l’aide d’un système multiclasse qui vous permet de mélanger et d’assortir six arbres de compétences de personnages, chacun avec ses propres capacités. Pendant le jeu, vous pourrez passer au niveau supérieur, affiner votre construction, étendre votre arsenal et devenir le « fatemaker ultime ».

Au combat, vous pouvez utiliser des sorts, des armes à feu et des compétences d’action contre des ennemis tels que des dragons, des “squelettes parlants”, des requins errants et d’énormes boss.

L’histoire peut être jouée en solo ou avec jusqu’à trois amis en multijoueur en ligne ou en écran partagé local.

Le talent du jeu comprend Andy Samberg (SNL, Brooklyn Nine-Nine) en tant que capitaine Valentine, jouant le robot obsédé par les règles Frette est la comédienne Wanda Sykes, et Ashly Bruch revient en tant que Tiny Tina.

Au cours de leur quête pour vaincre le Seigneur Dragon joué par Will Arnett (Arrested Development), les joueurs rencontreront d’autres inadaptés tels qu’un “Bardbarian” brandissant du luth et leur propre Fairy Punchfather.

Tiny Tina’s Wonderlands est en développement pour Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 et pour PC. Ce sera une version d’Epic Games Store sur PC exclusivement au lancement, et sera disponible sur d’autres vitrines numériques PC plus tard en 2022.

Les précommandes sont désormais disponibles sur toutes les plateformes, et ceux qui déposent l’argent plus tôt recevront le Golden Hero Armor Pack, qui est un préréglage d’armure unique.