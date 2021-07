La sortie de Trincao à Barcelone est une bonne nouvelle pour Alex Collado

in

Le départ de Francisco Trincao de Barcelone serait une bonne nouvelle pour le capitaine de l’équipe B, Alex Collado, qui sera promu en équipe première pour la saison 2021-22.

Le Barça a confirmé dimanche que Trincao se dirigeait vers la Premier League pour passer la saison en prêt avec les Wolves après une première année difficile au Camp Nou.

Le départ du jeune Portugais signifie que Collado sera récompensé pour ses performances impressionnantes la saison dernière et passera au niveau de l’équipe première, selon Albert Roge de Sport.

Collado a joué un rôle clé pour l’équipe de Garcia Pimienta la saison dernière après son retour de blessure alors que l’équipe s’est qualifiée pour les séries éliminatoires avant d’être battue lors d’une fusillade épique contre l’UCAM Murcia.

Le joueur de 22 ans a marqué 16 buts en 77 apparitions au total pour Barcelone B, alors qu’il a fait ses débuts pour la première saison de la campagne 2018-19 sous Ernesto Valverde.

Collado n’a pas encore joué pour Ronald Koeman, mais son contrat avec le club a été prolongé en mars. Son accord court désormais jusqu’en 2023 et comprend une clause de rachat fixée à 100 millions d’euros.

Le jeune a parlé de son avenir en mai et a clairement indiqué à quel point il était déterminé à réussir au Camp Nou.

“Je suis ici depuis 11 ans et je suis passé étape par étape en sachant ce que vous voulez, comment vous entraîner, comment grandir, et je suis clair que ce que je veux faire, c’est continuer à évoluer ici et rester au Barça pendant longtemps. « Je veux réussir au Barça. J’ai toujours voulu être ici et je suis fier et reconnaissant de la confiance que le club m’a accordée.

Pendant ce temps, l’ancien entraîneur de l’équipe B, Garcia Pimienta, a déclaré avant son départ qu’il souhaitait voir Collado dans l’équipe première la saison prochaine.

«Alex Collado fait une différence depuis de nombreuses saisons maintenant. Nous sommes très heureux de sa connexion avec Barcelone pour deux saisons supplémentaires. J’aimerais le voir dans l’équipe première l’année prochaine et obtenir beaucoup de minutes.

Koeman devrait avoir la chance de vérifier Collado très bientôt avec l’équipe qui doit revenir pour les contrôles de pré-saison les 9 et 10 juillet avant une première séance d’entraînement le 12 juillet.

Deux matchs amicaux ont déjà été programmés plus tard ce mois-ci. Le Barça affrontera Nastic le 21 juillet et Gérone trois jours plus tard à l’Estadi Johan Cruyff.