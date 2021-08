La sortie des Outlast Trials est désormais prévue pour 2022

Red Barrels a publié la révélation du gameplay de The Outlast Trials lors de la gamescom Opening Night Live 2021.

Le jeu est une toute nouvelle version de l’expérience d’horreur de survie Outlast, The Outlast Trials se déroule dans le même univers que les titres précédents pour un à quatre joueurs, dont la sortie est prévue en 2022.

Situé au plus fort de l’ère de la guerre froide, les joueurs incarnent des sujets de test enlevés par la sombre société Murkoff. Emprisonnés dans une installation secrète de Murkoff, les joueurs seront plongés dans une série d’épreuves physiques et mentales, tourmentés par des personnages emblématiques, et mis au défi seuls ou en équipe pour survivre avec leur santé mentale intacte.

« Après des années de développement, nous sommes ravis de collaborer avec Geoff Keighley et l’équipe Opening Night Live pour lancer la première bande-annonce de gameplay pour The Outlast Trials », a déclaré David Chateauneuf, co-fondateur et concepteur de Red Barrels. “C’est un moment énorme pour nous et nous sommes extrêmement fiers d’être en mesure de donner à nos fans et à notre communauté un avant-goût sombre de ce qui va arriver dans The Outlast Trials en 2022.”

Initialement prévu pour une sortie cette année, The Outlast Trials est désormais disponible en 2022 sur PC pour donner à l’équipe plus de temps pour offrir aux fans la meilleure expérience possible.