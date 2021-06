La sortie d’Esteban Ocon au premier trimestre « évidemment pas acceptable »

L’Italie a été extrêmement impressionnante jusqu’à présent à l’Euro 2020 et est la grande favorite pour atteindre les quarts de finale alors qu’elle affronte l’Autriche à Wembley ce soir. L’équipe de Roberto Mancini a défié les stéréotypes typiques des équipes de tournoi italiennes avec un football excitant et offensif et les a vus traverser les […] More