La sortie d’Horizon Forbidden West repoussée à 2022

La date de sortie d’Horizon Forbidden West est repoussée de plusieurs mois au début de 2022, ce qui en fait le dernier titre majeur à subir des retards.

Horizon Forbidden West, la suite très attendue d’Horizon Zero Dawn en 2017, devait initialement sortir « cette saison des fêtes ».

Sony aurait maintenant retardé Horizon, qui est une exclusivité PS5 et PS4, jusqu’au premier trimestre de l’année prochaine, selon les rapports de Bloomberg et du journaliste Jeff Grubb.

Quand saurons-nous avec certitude ?

Bien que ni le fabricant de PlayStation Sony, ni le développeur d’Horizon Guerilla Games n’aient confirmé ces rapports, il est entendu qu’une date de sortie solide sera donnée lors d’un prochain événement PlayStation en septembre.

Cela ne sera pas une surprise majeure pour quiconque suivra de près le développement du jeu, après que le patron de PlayStation Studio, Herman Hulst, a provisoirement déclaré en juin que: “nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour sortir cette saison des vacances” mais “ce n’est pas encore tout à fait certain. “

Pourquoi tant de jeux sont-ils retardés ?

Horizon Forbidden West est le dernier jeu « triple A » à être retardé cette année alors que les studios et les développeurs luttent pour respecter les délais à la suite de la pandémie de coronavirus.

God of War 2, une autre exclusivité PlayStation, aux côtés de Poudlard Legacy et Gotham Knights ont tous récemment vu leurs dates de sortie repoussées à 2022.

Ils rejoignent une liste croissante de jeux dont Back 4 Blood, Deathloop, Destiny 2: The Witch Queen, Dying Light 2, Far Cry 6, Ghostwire: Tokyo, Gran Turismo 7, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Prince of Persia: The Le remake de Sands of Time, Psychonauts 2 et Rainbow Six Extraction seront retardés en 2021.

Bien que la raison de ces retards soit complexe, le directeur de Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, a déclaré à IGN que les développeurs travaillant à domicile pendant la pandémie voyaient «environ 3% à 5% de perte par mois» en termes de productivité.

