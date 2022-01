La sortie dramatique d’Antonio Brown des Bucs, expliquée

Antonio Brown a enlevé son uniforme sur la touche et a pris d’assaut le MetLife Stadium avant la victoire des Buccaneers de Tampa Bay contre les Jets de New York au cours de la semaine 17. L’équipe a annoncé que Brown n’était plus membre des Bucs après un explosion qui est devenue le sujet de conversation de la ligue dimanche.

Avec les Bucs derrière les Jets au troisième quart, Brown a enlevé son casque, son maillot et ses épaulettes, et a jeté son maillot de corps et ses gants dans la foule, à la suite d’une apparente dispute avec l’entraîneur-chef Bruce Arians. Brown a radicalement quitté le terrain alors que le match se poursuivait malgré le fait que son coéquipier Mike Evans tentait de le calmer.

Arians aurait demandé à Brown d’entrer dans le jeu, et il a refusé à plusieurs reprises. On ne sait pas encore pourquoi Brown a refusé. Regardez la scène ici :

Il y a eu des rapports selon lesquels Brown était sur le banc pendant le match, mais une source (du côté de l’équipe ?) L’a démenti à ESPN. Le receveur vétéran a été répertorié comme douteux au début de la semaine en raison d’une blessure à la cheville. Il a réussi trois attrapés pour 26 verges avant de quitter son équipe.

Voici quelques angles alternatifs de l’effondrement de Brown depuis les tribunes. Il sautait de haut en bas et tentait de pomper la foule alors qu’il courait dans le tunnel.

Antonio Brown vient d’enlever son maillot et son équipement et les jette dans la foule. Célébrer et a couru au vestiaire. Aucune idée de ce qui se passe. pic.twitter.com/uPALqGJGJo – Jake Brown (@JakeBrownRadio) 2 janvier 2022

Les Arians n’ont pas répondu aux questions sur Brown après le match, mais ont noté qu’il ne faisait plus partie de l’équipe.

Voici la vidéo de Bruce Arians officialisant l’actualité d’Antonio Brown : « Il n’est plus un Buc. C’est la fin de l’histoire. Parlons des gars qui sont allés là-bas et ont gagné le match. » pic.twitter.com/fVBlytElt0 – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 2 janvier 2022

Tom Brady a fait preuve d’empathie envers Brown lorsqu’il a été interrogé sur la situation après le match. « Nous l’aimons tous », a déclaré Brady. «Nous nous soucions profondément de lui. Nous avons beaucoup d’amitiés qui dureront. Je pense que tout le monde devrait être très compatissant et empathique face à certaines choses très difficiles qui se produisent. »

Brown n’est pas rentré chez lui avec l’équipe. Il aurait attrapé un Uber hors du stade.

Le chauffeur de Brown a posté ceci sur les réseaux sociaux lorsqu’il est venu le chercher :

Brady a mené les Bucs sur une course de neuf jeux et 93 verges pour remporter le match, couronné par un touché de 33 verges à Cyril Grayson avec 15 secondes à jouer. Les Bucs se sont améliorés à 12-4 avec la victoire.

Brown a été suspendu pendant trois matchs pour avoir prétendument menti sur son statut vaccinal avant de revenir au cours de la semaine 16. Il a capté 10 passes pour 101 verges lors de la victoire contre les Panthers.

Brown a remercié les Bucs pour l’opportunité après le match. Puis il a sorti une chanson de rap sous le nom d’AB.

Un jeu de passes à Tampa Bay qui a récemment perdu Chris Godwin à cause d’un ACL déchiré est l’une de ses principales cibles. À 33 ans, cela pourrait être la fin de la carrière de Brown dans la NFL.