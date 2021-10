La sortie du casque Apple AR vient d’être retardée, selon un initié de haut niveau

Le lancement du casque de réalité augmentée d’Apple aurait été prévu au deuxième trimestre 2022. Cependant, une note aux investisseurs de l’analyste Ming-Chi Kuo a révélé une prévision mise à jour du début de la production du casque.

Selon la note de Kuo, la production de l’écran de réalité augmentée (HMD) d’Apple commencera au quatrième trimestre de 2022. La décision est de donner à Apple le temps d’aplanir tout problème en ce qui concerne la conception de l’appareil. Kuo a également noté qu’Apple continuait très probablement de tester diverses solutions de conception pour garantir le confort et la convivialité.

« Le AR/MR HMD nécessite beaucoup plus d’exigences en matière de conception industrielle que les smartphones, car le confort de les porter implique de nombreux détails de conception. Par conséquent, nous pensons qu’Apple continue de tester les meilleures solutions de conception industrielle à ce jour », a écrit Kuo dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider.

Le casque Apple AR retardé

Les nouvelles les plus récentes sont intéressantes compte tenu des rapports et des prévisions précédents. Des rapports antérieurs indiquaient que le casque de réalité augmentée serait lancé commercialement au deuxième trimestre 2022. La production devant commencer au quatrième trimestre, on ne sait pas quand les consommateurs peuvent s’attendre à ce qu’un casque Apple AR soit lancé. Pour le moment, nous n’avons même pas vu de rendu officiel ou d’œuvre d’art pour le prochain casque.

Le quatrième trimestre d’Apple tend à se terminer vers la fin octobre. L’année dernière, il a annoncé ses résultats le 29 octobre et prévoit de faire de même en 2021. En tant que tel, il est possible que la production du casque AR commence à cette époque l’année prochaine.

Augmenter la concentration

Kuo prédit également que le casque AR d’Apple dérogera aux normes fixées par des casques comme Sony et Facebook. Les casques VR populaires comme Oculus Quest et PlayStation VR se sont concentrés sur les jeux et les médias. Au lieu de se concentrer uniquement sur les jeux et le divertissement, Apple cherche à faire de son casque de réalité augmentée un appareil multi-usage.

Kuo dit qu’il est important pour Apple de fournir un écosystème qui prend en charge les jeux, le divertissement et d’autres plateformes de réalité augmentée. Ces options supplémentaires pourraient inclure des applications de médias sociaux, de communication et de productivité.

Apple travaillerait également sur plusieurs HMD en ce moment. Un casque agira comme une visière de style VR avec des écrans 8K et une prise en charge du LiDAR qui offrira une vidéo pass-through, selon les rapports. Apple travaille également sur le prétendu casque « Apple Glass ». Les rapports indiquent que le casque ressemblera à des lunettes normales avec des composants AR intégrés. On pense également que la société travaille sur un casque VR qui devra être connecté à l’iPhone.