La sortie du correspondant de « The Daily Show » révélée

Le comédien Jaboukie Young-White a officiellement quitté The Daily Show With Trevor Noah, selon un rapport de Deadline. Le point de vente écrit que Young-White « est sorti tranquillement » de la série, sans fanfare ni adieu. Young-White fait partie de la série Comedy Central depuis 2018.

Young-White a été un « reporter de terrain » pour The Daily Show avec de nombreux articles préférés des fans au cours des dernières années. Il est particulièrement connu pour représenter à la fois une perspective millénaire et une perspective LGBTQ + sur la série, fournissant avec le sourire des critiques sociales et politiques fulgurantes. Les producteurs n’auraient apparemment pas l’intention de remplacer Young-White dans l’immédiat, laissant sa place dans la série inoccupée. A 27 ans, l’humoriste a plein d’autres projets à venir pour occuper son temps et le catapulter vers le succès.

Les projets qui occuperont désormais le temps de Young-White sont presque trop nombreux pour être répertoriés en un seul endroit. Le comédien a récemment joué dans le film de comédie romantique Dating & New York et a eu un rôle récurrent dans la série originale Hulu Only Murders in the Building. Il est également la voix du personnage principal Truman dans la comédie animée d’Amazon Prime Fairfax, et il apparaîtra bientôt aux côtés de Joaquin Phoenix dans le nouveau drame A24 C’mon C’mon, du réalisateur Mike Mills.

Hors écran, Young-White écrit un scénario pour un film d’animation inspiré de la musique du regretté rappeur Juice WRLD, décédé en décembre 2020. Il a également récemment signé pour aider à développer une série HBO basée sur Vanessa R. Panfil. livre The Gang’s All Queer: The Lives of Gay Gang Members. Il travaillera avec Issa Rae sur ce projet via sa société de production Hoorae. Young-White apparaîtra également dans la prochaine série comique de Rae, Rap Sh*t.

Pendant ce temps, The Daily Show n’a pas encore réservé de segment pour envoyer Young-White avec style, comme il l’a fait avec tant d’autres correspondants. Le spectacle a débuté cette saison dans un nouvel espace de studio à Times Square, bien qu’il soit toujours filmé sans public de studio en direct pour le moment. Cela pourrait changer bientôt, avec des audiences réduites qui assisteraient à des essais en direct pour le moment.

Le Daily Show comprend toujours l’animateur Trevor Noah et les correspondants Ronny Chieng, Michael Kosta, Desi Lydic, Dulcé Sloan, Roy Wood Jr. et Jordan Klepper. Il est diffusé les soirs de semaine à 23 h HE sur Comedy Central. Les fans de Young-White peuvent désormais diffuser Fairfax sur Amazon Video et Dating & New York sur la plupart des grands magasins numériques.