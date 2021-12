La sortie du Galaxy Note 22 pourrait ne pas être annulée, et cela pourrait arriver bientôt

Depuis fin septembre, nous avons assisté à un approvisionnement constant de rumeurs sur le Galaxy S22 qui se concentraient principalement sur le modèle phare, l’Ultra. Les fuites ont montré que le combiné comportera un stylet intégré et un design rappelant la ligne Note désormais annulée. Ces fuites ont indiqué que Samsung vendrait le nouvel appareil S Pen sous le nom de Galaxy S22 Ultra au lieu de Galaxy Note 22. La combinaison des noms de produits phares Galaxy S et Note semblait également possible. Une toute nouvelle fuite nous donne un regard différent sur les plans marketing de Samsung pour la série Galaxy S22. Apparemment, le surnom du Galaxy Note 22 est très présent sur la photo. Et c’est ce que Samsung utilisera pour le prochain produit phare.

Le Galaxy S22 Ultra n’est pas exactement un Galaxy S22

Samsung a « tué » la gamme Galaxy Note cette année. La société a remplacé le Note 21 par les pliables Fold 3 et Flip 3. En mars, Samsung a blâmé la pénurie de puces lorsqu’il a révélé qu’il n’y aurait pas de modèle Note 21 dans les magasins cette année.

Le rendu montre le prétendu design du Galaxy S22 Ultra. Source de l’image : @OnLeaks et Digit

Avance rapide jusqu’à l’automne 2021, et nous avons vu de nombreux rendus du Galaxy S22 ainsi que des images réelles qui ont prouvé que le Galaxy S22 Ultra ressemblait davantage à un appareil Note 22 qu’à un combiné Galaxy S.

Selon des fuites récentes, les modèles Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus seront dotés d’écrans plats et de coins arrondis. Le Galaxy S22 Ultra ne peut pas se permettre le même luxe à cause du stylet S Pen. Le téléphone doit avoir des bords incurvés et des côtés supérieurs et inférieurs plats, et il n’y a aucun moyen de le contourner. C’est un design que les fans de Note apprécient cependant.

Dans cet esprit, il serait logique de voir Samsung opter pour une marque différente pour les deux types de produits phares du début de 2022. Le lancement simultané du Galaxy S22 et du Note 22 a également du sens pour l’entreprise. Le gros pari de Samsung sur les pliables porte ses fruits. Il va de soi que Samsung continuera à dévoiler de nouveaux combinés Fold and Flip au second semestre.

Fuite d’image de l’emplacement du Galaxy S22 Ultra S Pen. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

La rumeur du Note 22

Mis à part les spéculations sur la marque, un leaker prétend que le Galaxy S22 Ultra s’appellera Galaxy Note 22. La personne s’appelle Tron sur Twitter, et ils prétendent que le Galaxy S22 Ultra est « mort » en faveur du Note 22 :

S22 ULTRA EST MORT Vient ensuite le S22 Note 😉 – Tron ❂ (@FrontTron) 10 décembre 2021

La même personne a produit d’autres fuites Samsung dans le passé. Cela dit, rien ne garantit que les informations qu’il a fournies sont exactes. Nous savons à quoi ressemblera le Galaxy S22 Ultra. Mais nous n’avons pas encore vu de supports marketing portant la marque Note 22.

Samsung lancerait la série Galaxy S22 à la mi-février. Comme il est de coutume avec les nouveaux produits phares de Samsung, nous verrons certainement plus de fuites dans les semaines à venir. Cela peut inclure des boîtes de vente au détail, des manuels et des pages Web pour les derniers produits. Si Samsung entend profiter de la marque Note 22, nous pourrions le savoir avant que le géant coréen ne le confirme lors du prochain événement Unpacked.