La sortie du prince Harry et de Meghan a ” paniqué ” Kate et William alors qu’ils craignaient un changement ” dramatique ” clé | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont été “paniqués” par la décision du prince Harry et de Meghan Markle, ont affirmé des commentateurs royaux. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur plan début 2020 avant de se retirer officiellement de leurs fonctions royales fin mars de la même année. Le documentaire de Channel 5, ‘Kate: Our Queen in Waiting’, a discuté de l’impact que cela a eu sur le duc et la duchesse de Cambridge.

Le narrateur David Riley a déclaré aux téléspectateurs: “En janvier 2020, une relation familiale autrefois étroite a commencé à se briser.

“Catherine a été déplacée encore plus loin sous les projecteurs.”

Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a ajouté: “Meghan et Harry ont décidé de laisser tomber leur bombe, de quitter leurs rôles royaux et de s’éloigner de la famille royale.

“Quand cela s’est produit, je suis sûr qu’il y a eu beaucoup de panique.”

Il a poursuivi: “Pas seulement au sein de la famille, mais aussi avec William et Kate.

“Leurs rôles devraient être considérablement augmentés.”

L’auteur royal Tom Quinn a ensuite analysé la réponse de la monarchie pour combler le vide laissé par les Sussex.

Il a confié à Channel 5 : “La famille royale s’est évidemment assise et a dit : ‘Regardez, quel est l’atout royal qui n’est absolument pas souillé ?'”

Avec le retrait du prince Andrew en 2019, il y a encore moins de membres de la famille royale à prendre en charge.

Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Edward ont été désignés comme le couple pour aider Kate et William.

La belle-fille de la reine a expliqué ce qu’elle pensait de son profil élevé dans une interview avec la BBC.

Elle a déclaré à Radio 5 Live: “Il y a un intérêt accru pour nous en tant que famille.

“Si cela sensibilise davantage aux problèmes qui me tiennent à cœur, alors cela ne peut être qu’une bonne chose.”