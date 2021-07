La sortie en demi-finale de Dina Asher-Smith est «déchirante», déclare l’ancienne olympienne Kelly Sotherton, alors que la star de l’équipe GB fond en larmes après la fin des espoirs d’or du 100 m à Tokyo 2020

Dina Asher-Smith « mérite le respect » après avoir échoué à atteindre la finale du 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

C’est selon la triple médaillée de bronze olympique Kelly Sotherton, qui a exprimé sa grande sympathie pour la star de l’équipe GB.

.

La blessure aux ischio-jambiers d’Asher-Smith l’a énormément affectée

Les espoirs d’Asher-Smith de remporter l’or au 100 m en athlétisme étaient perdus lorsqu’elle a terminé troisième de la demi-finale samedi.

La sprinteuse a révélé plus tard qu’elle s’était déchiré les ischio-jambiers lors des essais britanniques il y a cinq semaines, et qu’elle était pourtant déterminée à participer aux Jeux olympiques de cet été.

Mais la blessure a entravé sa performance dans la demi-finale cruciale et a également vu la star de l’équipe GB se retirer de l’épreuve du 200 m.

Sotherton a qualifié la sortie prématurée d’Asher-Smith de “cruelle” et de “déchirante” alors qu’elle rejoignait talkSPORT pour réagir aux scènes tristes.

Asher-Smith n’a pas pu cacher ses émotions lors d’une interview d’après-course

La déception d’Asher-Smith était évidente

Les anciens Jeux olympiques britanniques ont déclaré samedi: «Dina mérite le respect.

«Beaucoup d’entre nous ont déjà été blessés et ont dû lutter contre la forme physique. Donc, y arriver et ne pas être en pleine forme physique, sachant que vous ne pouvez pas être au niveau que vous voulez est déchirant.

« Avoir cette déception à la télévision en direct est absolument extrêmement difficile. C’est cruel.

“Elle a dit que c’était son entraîneur qui avait pris la décision pour elle [to pull out of the 200m race] parce que sa compétitivité aurait dit : « non, je vais courir », mais pour son avenir à long terme, son entraîneur a dit : « non, vous ne l’êtes pas ».

« Alors je ne peux tout simplement pas y croire parce que je pensais qu’elle était sur le point de remporter une médaille, sinon l’or au 200m. C’est tellement décevant pour elle.

Devoir faire face à une grande déception en public est cruel… et extrêmement difficile. Nous vous saluons @dinaashersmith 💗🙌🏼 – kelly (@KellySotherton) 31 juillet 2021

Asher-Smith, 25 ans, est tombé en panne trois fois lors d’une brève interview télévisée après la course.

Décrivant son chagrin olympique, elle a déclaré : « Cela a été une période folle, intense et déchirante. J’étais dans la forme de ma vie. Sans aucun doute. Je n’essaie pas de paraître arrogant mais c’est là que j’étais.

“Je me suis déchiré les ischio-jambiers à 60 m, je me suis arrêté et j’ai couru 10,97 [in the trials].

« La grande histoire de la journée était l’horloge (lui donnant d’abord un nouveau record britannique avant de corriger) et je me disais ‘Je m’en fiche de l’horloge’.

« Ma jambe faisait quelque chose de différent. On m’a dit ce jour-là que c’était une rupture, de sorte que mes ischio-jambiers et tendons n’étaient plus attachés et que j’aurais besoin d’une intervention chirurgicale.

« Il faudrait trois ou quatre mois avant que je marche à nouveau, puis un an avant de sprinter.

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store

«Ce jour-là, j’étais juste dans des flots de larmes… ce fut une période difficile de 48 à 72 heures pour moi. C’était dingue. À ce moment-là, j’avais écrit une déclaration, je l’ai probablement encore sur mon téléphone, prête à sortir juste avant la sélection. Je n’allais pas être sélectionné.

«J’étais avec des béquilles, sans béquilles, j’apprenais à l’étendre complètement à nouveau, à marcher, à faire des exercices, à faire du jogging, à courir. Nous comptions.

« C’était une déchirure 3A d’un classement allemand. Je pense que cela équivaut à environ une 2e année.

“Normalement, le temps de récupération est de six semaines pour recommencer l’entraînement. Nous avons donc très bien réussi.