La sortie hivernale est probablement une star oubliée de Villa sur le radar du championnat

L’attaquant d’Aston Villa Keinan Davis semble prêt pour un départ hivernal, le club de championnat Nottingham Forest à la recherche d’un accord de prêt.

Davis, 23 ans, est avec les Villans depuis 2015. Il a passé un an dans les équipes de jeunes avant de faire ses débuts seniors en janvier 2017. Mais la carrière de l’ancienne star anglaise des moins de 20 ans ne s’est pas développée comme espéré avec les West Midlanders.

Il a fait 14 départs en Premier League en 2019-2020 et la saison dernière. Cependant, l’attaquant né à Stevenage n’a marqué qu’un seul but en championnat et est désormais considéré comme excédentaire par rapport aux exigences.

Dean Smith n’a pas favorisé l’ancien jeune joueur de Biggleswade Town et Steven Gerrard l’ont également ignoré. Davis n’a joué que 11 minutes de football de haut niveau cette saison.

Et il a récemment laissé entendre qu’un éloignement de Villa Park peut-être sur les cartes.

« À regarder, ça n’a pas l’air trop beau. Les minutes que j’ai ont duré huit ou neuf minutes, mais ce ne sont que des apparences », a-t-il déclaré sur The Beautiful Game Podcast. « Je le sais, les entraîneurs le savent et tout le monde dans le football le sait [how important it is to play].

« Pour moi, je dirais que j’ai besoin d’une bonne série de matchs, que ce soit à Villa ou ailleurs, juste pour acquérir de l’expérience et marquer des buts et des trucs comme ça. »

Il a ajouté qu’il serait plus qu’heureux de se qualifier pour le championnat. Et cela pourrait bien arriver, Forest se dit intéressé.

Ils ne sont qu’à quatre points de la zone des play-offs et se sont ralliés depuis que Steve Cooper a remplacé Chris Hughton à la barre.

Il veut ajouter de la qualité à ses rangs en janvier et viserait trois joueurs dans la fenêtre à venir.

Davis parmi les trois cibles de Forest

L’ancien chef de Swansea, Cooper, donne la priorité à un nouvel attaquant pour la nouvelle année. Le joueur de 44 ans a les yeux rivés sur Davis, ainsi que sur le jeune d’Arsenal Folarin Balogun et Adam Idah de Norwich City, selon Birmingham Live.

Il reste à voir quel attaquant la tenue de deuxième niveau est capable d’attirer au City Ground. Davis bénéficierait clairement d’une série de matchs, ayant stagné au club ces derniers temps.

Il a joué pour l’équipe des moins de 23 ans de la Villa, marquant deux fois en quelques apparitions cette saison. Il est sous contrat à Villa jusqu’à l’été 2024 et il n’y a eu aucune suggestion de déménagement permanent à la mi-saison.

