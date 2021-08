La sortie majeure de «Spider-Man» retardée en raison des craintes de COVID-19

Les fans de Spider-Man devront attendre encore un peu pour voir la suite des aventures d’Eddie Brock. Jeudi, Sony Pictures a reprogrammé Venom: Let There Be Carnage du 24 septembre au 15 octobre. Cette décision intervient après Disney’s Jungle Cruise et Warner Bros.’ La Suicide Squad a déçu au box-office au milieu d’une nouvelle augmentation des cas de coronavirus à l’échelle nationale causée par la variante Delta.

Le déménagement pour Venom 2 n’est pas une surprise complète. La semaine dernière, Sony a publié une nouvelle bande-annonce qui n’incluait pas la date de sortie du 24 septembre. Au lieu de cela, la bande-annonce vient de dire que le film sortira en salles exclusivement « cet automne ». Contrairement à Disney ou Warner Bros., Sony n’a pas sa propre plate-forme de streaming pour sortir de nouveaux films, bien que la société ait récemment signé un accord avec Netflix qui commence en 2022.

Le niveau de confort des cinéphiles a chuté ces dernières semaines, passant de 81 % le 11 juillet à seulement 66 % lundi, selon le sondage du National Research Group, rapporte The Hollywood Reporter. Les studios prêtent attention aux sondages NPG, et des niveaux de confort inférieurs à 70 % sont considérés comme un signe d’avertissement. Paramount a déjà déplacé Clifford the Big Red Dog hors de septembre, signe que les studios craignent de sortir des films familiaux lorsque les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas prendre de vaccin contre le coronavirus. Sony a le même problème, car Hotel Transylvania: Transformania devrait sortir en salles le 1er octobre, le même jour The Addams Family 2 de MGM. Des sources ont déclaré à THR que Sony pourrait envisager de remettre le quatrième film Hotel Transylvania à un streamer.

Venom 2 devrait sortir en salles un jour de grande affluence. Universal’s Halloween Kills sortira également en salles le 15 octobre. Il sortira également en salles la semaine après la sortie prévue du film de James Bond Pas le temps de mourir le 8 octobre. Warner Bros. prévoit de sortir Dune le 22 octobre.

Les films Venom sont basés sur le personnage de la bande dessinée Spider-Man, avec Tom Hardy jouant Eddie Brock. Woody Harrelson joue dans Let There Be Carnage en tant que tueur en série Cletus Kasady, qui a été taquiné dans la scène post-crédits de Venom. Andy Serkis a réalisé Venom 2, qui met également en vedette Michelle Williams, Reid Scott et Naomie Harris. Ruven Fleischer a réalisé le premier Venom en 2018, et il est devenu un succès surprise, rapportant 856 millions de dollars dans le monde.

Sony a d’autres films Spider-Man en préparation. Morbius, avec Jared Leto dans le rôle du vampire titre, devrait maintenant sortir en salles le 28 janvier après avoir été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie. Aaron Taylor-Johnson a récemment été choisi pour incarner Kraven the Hunter, un autre méchant de Spider-Man, pour un film qui sortira en salles en janvier 2023. Le prochain film mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, est prévu pour Décembre 2021. Le film suit Homecoming et Far From Home et fait partie de l’univers cinématographique Marvel.