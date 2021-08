La sortie physique de Sonic Colors Ultimate retardée en Europe

Sega a retardé la sortie physique de Couleurs soniques ultimes dans la région EMEA (hors Australie et Nouvelle-Zélande).

Le jeu, qui arrive sur PS4, Xbox One, Switch et PC (ainsi que Xbox Series X/S et PS5 via une rétrocompatibilité), a apparemment rencontré des « problèmes logistiques imprévus ».

Il n’y a actuellement aucune date de sortie de remplacement pour la version physique du jeu dans ces régions, bien que le lancement numérique du jeu (à venir le 7 septembre) se poursuive sans interruption.

« En raison de problèmes logistiques imprévus, toutes les éditions physiques de Sonic Colors : Ultimate, qui incluent à la fois l’édition standard et l’édition porte-clés ; sera retardé sur tous les marchés EMEA, à l’exception de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande », a déclaré Sega dans un tweet.

« Cela n’a pas d’impact sur la version numérique sur toutes les plateformes propriétaires. Sega s’engage à satisfaire ses clients et nous nous excusons pour ce malheureux retard. »

Sonic Colors Ultimate est un remaster du jeu lancé à l’origine sur Wii en 2010, et proposera des commandes mises à jour, un nouveau mode et des graphismes améliorés.

Votre objectif dans le jeu est de sauver les feux follets d’Eggman. Pour ce faire, Sonic devra explorer le parc d’attractions d’Eggman qui s’étend sur cinq planètes et détruire la source d’alimentation au centre de chacune.

Si vous êtes avide de plus de contenu Sonic dans les mois à venir, vous avez de la chance : Sega a récemment annoncé Sonic Origin, un jeu de compilation qui rassemblera Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles, et Sonic CD.