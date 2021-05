La sortie Q2 de Daniel Ricciardo “ plus déroutante que frustrante ”

Daniel Ricciardo s’est arrêté avant de pointer du doigt McLaren, mais estime que quelque chose ne va pas avec sa voiture après sa sortie en Q2 à Monaco.

Ricciardo a été intégré à McLaren pour 2021 pour donner à l’équipe cette expérience de victoire qui manquait à sa gamme de pilotes.

Jusqu’à présent, cependant, cette décision n’a pas encore porté ses fruits, Ricciardo ayant du mal à maîtriser le MCL35M, tandis que les qualifications de Monaco étaient parmi les points les plus bas à ce jour.

Ricciardo a subi une élimination en Q2 tandis que son coéquipier Lando Norris a assuré la P5 sur la grille dans la même machine, poursuivant le thème d’un week-end où Ricciardo a été bien à la dérive du rythme du Britannique.

Mais a-t-il la même machinerie? Ricciardo commence à s’interroger.

Interrogé par les journalistes s’il savait pourquoi il avait si peu de rythme en qualifications, Ricciardo a répondu: «Non. C’est plus déroutant que frustrant pour le moment. Je dirais que c’est l’émotion.

«Bien sûr, cette année, il y a des tours où j’ai dit ‘oh, c’était un peu brouillon’, et je comprends peut-être pourquoi je suis à quelques dixièmes, mais j’étais en quelque sorte à une seconde de tout le week-end.

«Une seconde est une éternité et je n’ai pas vraiment de réponse à cela. Vous pourriez expliquer peut-être quelques dixièmes, mais surtout ici… Je n’ai pas l’impression d’avoir oublié comment piloter cette piste.

«Même en Q1, j’ai franchi la ligne avec l’impression d’avoir fait un bon tour et je pense que j’étais 1,2 [seconds] plus lent que Lando à ce stade, donc je fais ça depuis assez longtemps pour savoir que c’est… tu sais quand tu es à une seconde et je n’en avais pas envie.

“Je ne veux pas non plus dire qu’il y a des excuses, mais il y a certainement quelque chose que nous devons évidemment essayer de creuser un peu plus pour le découvrir.”

Ricciardo a commencé à donner l’impression qu’il pointait du doigt McLaren pour la voiture qu’ils lui avaient donnée, mais l’Australien a essayé de s’éloigner de cette idée.

“Je voudrais certainement vérifier certaines choses, mais la dernière chose que je veux faire est de pointer du doigt les gars et de dire” ah, quelque chose ne va pas “, a-t-il souligné.

«Mais c’est loin du rythme, donc nous allons simplement essayer de le comprendre. Et c’est certainement ce que nous allons faire.

«Même si j’étais à deux dixièmes de la cadence, j’essaierais quand même de savoir où sont ces deux dixièmes, mais il y a évidemment un gros morceau à essayer de trouver.

Il n’y avait, bien sûr, pas de telles inquiétudes du côté de Norris du garage alors que le Britannique cherche à poursuivre sa solide campagne 2021 en P5 sur la grille monégasque.

«C’est cool de faire ça. Je n’ai pas participé à la Q3 il y a deux ans, maintenant j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais et j’étais vraiment content de mon tour », a-t-il déclaré.

«Nous avons fait une stratégie légèrement différente avec les pneus, dont nous parlions constamment lorsque nous étions dans le garage, alors que nous étions en piste et que nous ne savions pas quoi faire.

«Mais je pense que nous avons pris la bonne décision à la fin. Je suis super, super content de P5. »

