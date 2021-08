La sortie retardée de Shang-Chi sur Disney Plus pourrait-elle l’affecter au box-office?

Shang-Chi et la légende des dix anneaux arrive sur Disney Plus à la mi-octobre – mais sa sortie retardée sur le streamer pourrait toujours avoir un impact sur ses performances au box-office.

S’exprimant lors des appels aux résultats du troisième trimestre de la société le 12 août (par date limite), le PDG de Disney, Bob Chapek, a révélé que Shang-Chi de Marvel arriverait sur Disney Plus 45 jours après sa sortie en salles le 3 septembre.

Surnommé une “expérience intéressante” par Chapek, Shang-Chi renoncera à la sortie simultanée jour et date que Black Widow avait en juillet – mais cela fonctionnera-t-il?

Initialement, Shang-Chi était censé être lancé exclusivement dans les salles le 3 septembre. Cependant, avec la montée en flèche des cas de Covid dans certaines parties du monde à la suite de l’augmentation des cas de variantes Delta, Disney a pris la décision d’apporter le film Marvel sur sa plate-forme de streaming. .

Son arrivée Disney Plus, cependant, n’interviendra qu’à la mi-octobre. Chapek a cité la “pratique des changements de dernière minute” (par collisionneur), en raison des accords d’exclusivité qu’il avait déjà en place avec des chaînes de cinéma pour Shang-Chi, comme principale raison de la décision du géant du divertissement.

Élaborant sur le calendrier de sorties inhabituel de Shang-Chi (via ComicBook.com), Chapek a déclaré: “[It’s]va être une expérience intéressante pour nous… La perspective de pouvoir mettre un titre Marvel au service [Disney Plus] après être sorti en salles pendant 45 jours, ce sera encore un autre point de données pour informer nos actions à l’avenir sur nos titres.”

Il semble donc que Disney ne veuille pas risquer de développer davantage de mésentente entre lui-même et les chaînes de cinéma.

À la suite de la mauvaise rentrée de Black Widow au box-office de la deuxième semaine, la National Association of Theatre Owners (NATO) a critiqué la décision de Disney de sortir simultanément le film Marvel dans les cinémas et sur Disney Plus – un choix qui, selon l’OTAN, était une cause majeure de Black Widow. énorme effondrement du box-office.

Il semble donc que la décision concernant le lancement différé de Disney Plus de Shang-Chi soit double : apaiser les propriétaires de cinémas en leur permettant de gagner autant d’argent grâce à la vente de billets pendant une période d’exclusivité de six semaines, et permettre à Disney de voir si le public préfère un Fenêtre de sortie en salles de 45 jours (et par la suite le lancement de Disney Plus retardé) sur un calendrier de sortie jour et date.

Le problème avec ce dernier, cependant, est que les fans de Marvel (et les cinéphiles en général) prennent déjà la décision d’attraper Shang-Chi sur Disney Plus en octobre au lieu de le voir sur grand écran.

J’ai appris que @Disney @disneyplus @MarvelStudios a décidé de ne pas sortir Shang-Chi sur Disney+ avec Premier Access (alias le +30 pour le voir).Félicitations. Vous obtenez 0 $ de moi. Je le regarderai quand il tombera sur Disney + “gratuitement”. Ne jamais aller au cinéma avant la fin de la pandémie. 13 août 2021

Suite à l’annonce que Shang-Chi viendra à Disney Plus six semaines après sa sortie en salles, les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour déclarer qu’ils attendraient qu’il atterrisse sur le streamer pour le vérifier.

C’est une position compréhensible à adopter, en particulier aux États-Unis où les cas de variante Delta augmentent rapidement. Bien sûr, certains fans de Marvel courent le risque de voir Shang-Chi ruiné pour eux s’ils attendent, mais si les téléspectateurs ne se sentent pas en sécurité d’aller au théâtre pendant que les cas de Covid grimpent, il est probable que beaucoup attendront qu’il atterrisse sur Disney Plus (et couper le son de mots spécifiques sur les réseaux sociaux pour éviter les spoilers).

Le lancement retardé de Disney Plus de Shang-Chi affectera-t-il alors ses performances au box-office ? À notre avis, oui.

Le film arrive le jour de la fête du Travail pour le public américain, il devrait donc bien fonctionner pendant un week-end de vacances (tout en vendant de nombreux billets au box-office mondial).

Étant donné qu’il sera disponible gratuitement dans les foyers des abonnés Disney Plus seulement 45 jours après sa sortie en salles, nous pensons que de nombreux fans de Marvel attendront pour le regarder en octobre – et ce sera un autre coup dur pour le l’industrie du théâtre et, par procuration, les marges bénéficiaires de Marvel et de Disney.