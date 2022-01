Dans une déclaration d’accompagnement, les réalisateurs ont déclaré qu’ils étaient « forcés » de ne pas sortir le film car les cinémas sont fermés dans de nombreux États du pays.



Le film d’action très attendu du réalisateur SS Rajamouli « Rise Roar Revolt » (« RRR ») a été reporté une fois de plus au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus dans le pays et des inquiétudes concernant la nouvelle variante Omicron.

Le film en télougou mis en vedette par des stars du sud – Ram Charan et NT Rama Rao Jr, devait arriver dans les salles de cinéma le 7 janvier.

Produite par DVV Entertainments, la nouvelle du report de « RRR » intervient six jours seulement avant sa sortie en salles et avant les grandes activités promotionnelles menées à travers le pays.

La décision de reporter la date de sortie a été annoncée sur le compte Twitter officiel du film « RRR ».

« En gardant à l’esprit les meilleurs intérêts de toutes les parties concernées, nous sommes obligés de reporter notre film. Nos sincères remerciements à tous les fans et le public pour leur amour inconditionnel #RRRPPostopened #RRRMovie », lit-on dans le tweet.

Dans une déclaration d’accompagnement, les réalisateurs ont déclaré qu’ils étaient « forcés » de ne pas sortir le film car les cinémas sont fermés dans de nombreux États du pays.

«Malgré nos efforts incessants, certaines situations sont hors de notre contrôle. Comme de nombreux États indiens ferment leurs théâtres, nous n’avons d’autre choix que de vous demander de conserver votre enthousiasme. Nous promettons de ramener la gloire du cinéma indien et au bon moment, NOUS LE FERONS », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi a ordonné la fermeture des salles de cinéma et des gymnases avec effet immédiat et a imposé diverses restrictions sur le fonctionnement des magasins et des transports publics alors qu’une alerte jaune a été déclenchée dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP).

Alors qu’au Maharashtra, le gouvernement de l’État a publié la semaine dernière de nouvelles directives, ordonnant aux salles de cinéma de fonctionner à 50% de leur capacité.

« RRR » est le deuxième film à être retardé en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays. Plus tôt, Shahid Kapoor-starrer « Jersey » a été retiré de sa date de sortie prévue du 31 décembre.

La date de sortie de « RRR » a été reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de coronavirus.

Le film est un conte fictif basé sur la vie de deux combattants de la liberté au début du 20e siècle – Alluri Sitarama Raju (Charan) et Kumram Bheem (NTR Jr).

Les stars de Bollywood, Ajay Devgn et Alia Bhatt, joueront un rôle central dans le film.

L’Inde a signalé 22 775 nouveaux cas de COVID-19 et enregistré 161 nouvelles infections à Omicron, a annoncé samedi le ministère de la Santé de l’Union.

