La sortie se profile alors qu’un homme d’Arsenal refuse l’offre de contrat, selon une source fiable

L’attaquant d’Arsenal, Eddie Nketiah, est sur le point de quitter le club après avoir refusé sa dernière offre de nouveau contrat.

L’attaquant de 22 ans a eu du mal à trouver du temps de jeu sous Mikel Arteta cette saison. En fait, l’attaquant n’a pas encore joué en Premier League et n’a fait l’équipe que deux fois toute la saison. Arteta s’est appuyé sur Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, tandis que Gabriel Martinelli a été présenté sur le banc devant Nketiah.

Le contrat de l’ancien prêteur de Leeds expire en juin prochain et le club et Arteta souhaitent que le joueur reste.

«Je suis convaincu qu’il va être un joueur de premier plan et, espérons-le, à Arsenal. Je suis content de l’avoir, c’est notre joueur, je le considère très fort et de mon côté, je veux qu’il reste. Arteta a déclaré en octobre.

Mais Sky Sports News rapporte que « Nketiah a refusé la dernière offre de contrat du club ».

Le média insiste : « La décision de Nketiah n’est pas motivée par les finances, mais par le fait de jouer au football régulièrement. »

La situation contractuelle de Nketiah signifie qu’il peut parler à des clubs étrangers en janvier et signer un accord de pré-contrat. Un transfert gratuit vers un autre club anglais devrait cependant attendre l’été.

Arsenal obtiendrait une compensation d’environ 8 millions de livres sterling s’il partait pour un autre club anglais.

Arteta pointe du doigt la « situation » de Nketiah

L’ancienne star anglaise des moins de 21 ans a failli quitter le club cet été.

Arteta a fait allusion à une « situation de l’été que nous avons essayé de résoudre et que nous n’avons pas pu de toute façon ».

Crystal Palace souhaitait signer l’attaquant né à Lewisham, mais selon talkSPORT Palace, il a reculé devant le prix demandé de 20 millions de livres sterling d’Arsenal. L’accord comprenait également des frais de revente et une clause de rachat.

Palace a plutôt signé l’attaquant celtique Odsonne Edouard dans le cadre d’un contrat de 14 millions de livres sterling.

Le Daily Mail a précédemment affirmé que Nketiah avait dit au club qu’il voulait partir.

Et maintenant, Nketiah a tourné le dos à la dernière offre du club et un transfert semble plus que probable.

