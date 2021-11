La soul food et les histoires qu’elle raconte sur l’Amérique

Que pouvons-nous apprendre sur notre histoire, et sur nous-mêmes, rien qu’en prenant une bouchée ?

Vous m’entendez souvent dans cette émission, ou lisez dans mes écrits, comment je crois que l’identité est dans tout. Cela n’est nulle part plus évident qu’avec la nourriture. Nous associons nos cuisines préférées aux personnes qui les ont cuisinées à l’origine. Les ethnies et nationalités font partie de notre vocabulaire quotidien à cause de ce que nous mangeons.

Parce que la nourriture et l’identité sont étroitement liées – dans cette nation et dans toutes les autres nations – les choses se compliquent inévitablement. C’est sur le point d’être Thanksgiving, l’une des fêtes américaines les plus célébrées, et dont l’histoire d’origine communément racontée est un conte de fées eurocentrique. Il est inconfortable de penser à la guerre et au génocide en mordant dans la tarte aux patates douces de votre grand-mère, ou en savourant cette peau salée et fumée qui tombe de votre pilon de dinde. Tout comme l’héritage de l’esclavage vit dans nos corps, nos lois et nos pratiques culturelles, il va aussi directement dans nos ventres. Beaucoup d’articles que nous voyons sur nos tables de Thanksgiving, dont une grande partie que je reconnais comme de la « nourriture de l’âme », peuvent nous en apprendre beaucoup sur l’Amérique – et sur nous-mêmes en tant qu’Américains.

Réfléchir à tout cela m’a encouragé à contacter la poétesse, érudite et auteur Caroline Randall Williams. Il y a six ans, Caroline a écrit un livre de cuisine, Soul Food Love, avec sa mère Alice Randall, elle-même une auteure célèbre et la première femme noire à co-écrire un hit country n°1. Vous avez peut-être également lu l’éditorial de Caroline pour le New York Times à l’été 2020. Elle y a abordé l’existence continue de monuments honorant les soldats confédérés avec la ligne d’ouverture virale, « J’ai la peau de couleur viol. »

Dans cet épisode, nous discutons non seulement de certaines des très bonnes recettes de ce livre, mais aussi de la façon dont la « nourriture réconfortante » du Sud est devenue une cuisine de tous les jours – parfois à notre détriment. Comment interprétons-nous les traditions culinaires afro-américaines à l’époque moderne, et qu’est-ce qui ne va pas ?

Jamil Smith

Comment en êtes-vous arrivé à vous identifier ou à vous connecter si intimement à la nourriture ?

Caroline Williams

Je suis déchiré sur la façon de répondre à cette question parce que je ne peux pas savoir si je suis censé honorer les ancêtres ou ma mère vivante dans la réponse.

Jamil Smith

Honorez la vérité, c’est tout.

Caroline Williams

Je peux dire à grands traits, j’en suis venu à mon rapport à la nourriture à travers les femmes de ma famille. Les deux choses qui me sont venues à l’esprit étaient la cuisine de ma grand-mère Joan, mais aussi les photos de ma mère me nourrissant comme un bébé, et les premiers souvenirs d’elle faisant toutes sortes de concoctions élaborées pour essayer de me rendre heureux quand j’étais son bébé fille.

Donc, la nourriture comme moyen de communiquer l’amour a toujours été en quelque sorte au centre de cela, je suppose. Et cela a toujours fait partie de nos histoires familiales. Ma première phrase complète était « Maman, l’artichaut s’il vous plaît ? » Lequel, je ne sais pas. Cela dit tellement de choses sur moi. Ma première phrase parlait de nourriture, et c’était à propos de nourriture bizarre, et c’était poli, mais c’était aussi exigeant.

Jamil Smith

Je dirais que ça colle. Vous avez demandé un artichaut exactement une fois de plus que je ne l’ai jamais fait.

Comment parles-tu de nourriture avec ta mère ?

Caroline Williams

Eh bien, cette question est tellement complexe ces jours-ci, parce que nous avons écrit un livre entier ensemble. Co-écrire un livre est compliqué en toutes circonstances, et en écrire un avec votre mère ajoute une couche supplémentaire de complication, bien sûr, mais aussi une couche de perspicacité et d’amour. Donc, quand maman et moi parlons de nourriture ensemble, nous parlons vraiment d’histoire familiale. Nous parlons de dures vérités. On parle de souvenirs partagés. Nous parlons d’apprendre les uns des autres et de nos ancêtres à travers la nourriture, à travers les recettes, n’est-ce pas ?

Et je pense que nous parlons de la façon dont nous collaborons. Comme maman et moi, on ne cuisine pas souvent ensemble. Nous cuisinons l’un pour l’autre souvent, mais pas souvent ensemble parce que nous cuisinons si différemment. Genre, je suis un genre de fille « nettoyer tout seul pendant que je cuisine », et maman est un génie scientifique fou qui fait tout le travail et ensuite nous surveillons en quelque sorte le paysage de la cuisine par la suite. Et puis respirez profondément et nettoyez. Vous savez, vous en apprenez tellement l’un sur l’autre.

Alors comment parler de nourriture ? La réponse est que la nourriture est dans tout pour nous. C’est dans notre histoire. C’est dans la façon dont nous nous asseyons. C’est dans la façon dont nous nous rassemblons. C’est dans la façon dont nous écrivons, ce que nous voulons écrire, nos préoccupations politiques, nos obsessions créatives. La nourriture raconte des histoires, et la nourriture est pour moi une question de survie et de joie noire. Et ainsi est tout le reste que je fais.

L’auteur Caroline Randall Williams assiste à la 47e cérémonie des NAACP Image Awards au Pasadena Conference Center en Californie en 2016.Michael Tullberg/. Jamil Smith

Cela semble aussi être un moyen de communication. Et en tant qu’écrivains, nous sommes habitués à communiquer d’une certaine manière.

Je pense certainement que nos ancêtres et nos aînés nous communiquaient par la nourriture. Je me souviens, vous savez, d’avoir pensé à Thanksgiving, et d’avoir pensé aux macaronis au fromage de ma grand-mère avec la peau sur le dessus, pour ainsi dire.

Et honnêtement, parce que j’ai grandi pescatarien, elle a fait cet effort spécial pour faire un petit plat d’accompagnement pour moi et ma mère tout en cuisinant pour tout le monde. Et cela, pour moi, communiquait soin et amour. Pour moi, c’est aussi la nourriture de l’âme dont je me souviens, la nourriture qui a littéralement alimenté mon âme.

Qu’est-ce que la nourriture de l’âme pour vous ? Et comment en vient-on à l’appeler ainsi ?

Caroline Williams

C’est donc une question évolutive pour moi. Je pense que traditionnellement ce que j’ai dit est, pour moi, que la soul food est une nourriture qui est préparée avec amour, pour montrer cet amour aux personnes que vous accueillez à votre table. Dans les grandes lignes, c’est ce que la soul food est pour moi, c’est de la nourriture qui sert le corps et l’âme des personnes que vous aimez.

Et je pense que j’utilise cette définition en raison de la charge et du défi du livre de cuisine que maman et moi avons écrit ensemble était vraiment d’essayer de récupérer des récits de santé et de préservation du corps à travers la nourriture dans l’histoire des Noirs. Et donc je voulais m’éloigner de cette notion selon laquelle toute notre nourriture est malsaine, ou la portée de notre nourriture est limitée à la nourriture de fête que nous avons traditionnellement, dans l’ensemble, appelée soul food.

Et je préface cette question avec – je l’ai traditionnellement dit, parce que je pense qu’en vieillissant et en évoluant, je tombe amoureux comme d’être à nouveau noir tous les jours. Comme si j’en étais amoureux. Je suis amoureux de nos histoires. Je suis amoureux du cadeau de cela, d’être coloré en Amérique, avec le défi que cela représente. Je pense qu’il est utile de faire les listes traditionnelles de ce qu’est la nourriture de l’âme : le chou vert, les ignames confites, le poulet frit, le pain de maïs, le pain de singe. Le Hoppin’ John, les hush puppies, les poissons.

Jamil Smith

(rires) Exact.

Caroline Williams

Vous savez, les spaghettis. (des rires)

Jamil Smith

Mm-hmm.

Caroline Williams

Tout ça, les macaronis au fromage, la liste des vraies choses réconfortantes qui ont été mises sur la table de votre Nana. Ce truc, en tant qu’itération de la soul food, est précieux à nommer car il évoque tant de souvenirs partagés pour nous tous, et cela crée une communauté.

Mais il y a là un défi. Vous voulez nommer les choses qui sont évidemment familières au groupe, mais je ressens aussi une responsabilité et un désir d’élargir la définition. Parce que quand je fais cuire un poisson, c’est la nourriture de l’âme pour moi. Parce que je sais que c’est ce que mon grand-père a fait. Il attrapait des vivaneaux rouges en Alabama, et il les faisait cuire dans du papier d’aluminium, et c’était ce qu’il préférait, et pour moi c’est de la nourriture pour l’âme alors. Droit? C’est une nourriture simple et propre qui est de la nourriture de l’âme, car elle raconte une histoire noire américaine qui me fait me sentir aimée et connectée à mes ancêtres.

Jamil Smith

Je vois que la nourriture réconfortante et la nourriture de l’âme, je pense, sont assez assimilées. Et la nourriture de l’âme étant, comme vous l’avez dit, présentée dans l’esprit comme un certain ensemble d’images. Vous savez, le poulet frit, et beaucoup de choses, franchement, qui ne sont pas saines pour nous.

Je ne sais pas si égaliser les deux est toujours approprié. Voyez-vous une distinction du tout? Et si oui, pourquoi pensez-vous que cela pourrait être important?

Caroline Williams

Eh bien, je pense que ce qui est réconfortant et ce qui sert à quoi sert la soul food ne sont pas toujours la même chose. Droit? Comme si j’étais réconforté par un bol chaud de purée de pommes de terre, ou un tas de macaronis au fromage ou de légumes verts ou autre, sur une assiette dans laquelle je peux plonger à l’infini. Mais c’est aussi une version de la soul food.

Mais là encore, cette question de la finalité dépasse l’esthétique. C’est une chose à laquelle je pense aussi beaucoup avec le blues. Comme le son du blues contre le sentiment de celui-ci. C’est un peu ce que je ressens à propos de la soul food.

C’est comme si le blues avait un son. La musique ancienne avait son propre son, puis elle a en quelque sorte évolué vers le blues primitif primitif, le country blues. Ensuite, vous obtenez le blues avec les guitares électriques et tous les différents sons qui ont émergé dans les années 50 et 60 avec le blues. John Lee Hooker semble très différent de Lead Belly, non ? C’est encore tout le blues, mais il y a cette évolution.

Et pour moi, le blues est le son de la souffrance des Noirs américains transformé en art populaire pour apaiser les gens qui souffraient dans le Sud. Droit? Et ce son peut changer, mais l’esprit derrière le son… pour moi, c’est l’esprit du blues.

L’esprit de la soul food est donc les saveurs de ce qui aide les Noirs à survivre. Et vous survivez en étant réconforté, mais vous survivez aussi en étant bien. C’est donc la question, ce poisson cuit au four et ces légumes verts végétaliens poivrés, cela peut-il être de la nourriture pour l’âme? Parce que cela me garde bien et s’engage également avec mon histoire alimentaire? J’espere. Je veux dire qu’il le soit.

Je pense qu’il y a une question de confort et de confort sain par rapport à l’auto-apaisement et à l’automédication, et toutes ces parties aussi. Je ne peux pas vous donner de réponses simples à ces questions.

Jamil Smith

Je ne veux pas de réponses simples.

