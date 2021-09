La soumission du certificat de vie numérique par les retraités à partir du 1er octobre 2021 – Vérifiez les détails

in

Les retraités restants peuvent continuer à présenter leur certificat de vie du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021.

La soumission du certificat de vie numérique par divers retraités commencera bientôt dans les centres Jeevan Pramaan (JPC) des bureaux de poste principaux à travers le pays. La possibilité de soumettre des certificats de vie par les retraités âgés de 80 ans et plus sera autorisée du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021. Les retraités restants pourront continuer à soumettre leurs certificats de vie du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021.

Compte tenu de l’activité à venir de soumission du certificat de vie numérique par les retraités à partir du 1er octobre 2021, le département des postes relevant du ministère des communications veille à activer tous les identifiants du centre Jeevan Pramaan qui pourraient être actuellement inactifs. Les bureaux de poste ont été informés d’établir les centres Jeevan Pramaan dans les bureaux de poste principaux où ils n’ont pas été établis, de créer leurs identifiants Jeevan Pramaan et de s’assurer que tous les identifiants Jeevan Pramaan Center ainsi que les centres de services communs (CSC) sont activés par 20 septembre 2021.

L’année dernière, compte tenu de la pandémie de Covid-19 et compte tenu de la vulnérabilité de la population âgée au virus Corona, il a été décidé de prolonger le délai existant pour la soumission du certificat de vie. En 2020, tous les retraités du gouvernement central ont été autorisés à soumettre un certificat de vie à partir du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Cependant, les retraités du groupe d’âge de 80 ans et plus ont été invités à soumettre un certificat de vie de

Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Pendant cette période prolongée, la pension a continué à être payée par les autorités de versement des pensions (PDA)

ininterrompu.

Pour la soumission en ligne du certificat de vie pour les retraités, le processus n’implique pas de se rendre à la banque ou au bureau de poste. Dans la soumission en ligne du certificat de vie, cela peut se faire même à domicile. On peut opter pour « Jeevan Pramaan », un certificat de vie numérique (DLC) basé sur Aadhaar, qui est un complément au mode de soumission déjà existant du certificat de vie en mode physique. En fait, Jeevan Pramaan est l’identifiant unique qui est généré une fois le processus de DLC terminé. Le Jeevan Praman Patra est ensuite automatiquement traité et envoyé à l’agence bancaire ou au bureau de poste comme preuve que le retraité est vivant.

