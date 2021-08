La source Apple Maps Yelp ajoute une option permettant aux entreprises de partager les politiques de vaccination contre le COVID

Apple Maps s’intègre étroitement à Yelp pour obtenir des informations et des critiques pour les restaurants et plus encore et ce dernier a annoncé aujourd’hui qu’il lançait de nouvelles options permettant aux propriétaires d’entreprise de partager les politiques de vaccination COVID.

Tel que rapporté par The Verge, les nouvelles options de politique de vaccination apparaîtront pour les propriétaires d’entreprise lorsqu’ils se connecteront à leurs comptes Yelp for Business dans la section « Commodités et plus ». Deux nouvelles options sont incluses, « Preuve de vaccination requise » et « Tout le personnel entièrement vacciné. » Les options apparaîtront sous la forme de nouveaux filtres que les clients peuvent trier lorsqu’ils recherchent des restaurants et des entreprises.

Il ne semble pas que les nouveaux filtres soient directement présents dans Apple Maps, mais l’application inclut des liens tels que le fait de toucher des images et plus encore pour ouvrir l’application Yelp où les nouveaux filtres peuvent être utilisés. Cependant, il est possible qu’Apple choisisse de mettre en œuvre les informations de la section « Bon à savoir » d’Apple Maps.

Les nouvelles politiques de vaccination – lorsqu’elles sont adoptées par une entreprise – apparaîtront pour les utilisateurs dans l’application Yelp sous Filtres > Commodités et plus.

Comme l’a noté The Verge, ce sont les derniers changements liés à la pandémie pour Yelp suite à l’ajout de filtres pour savoir si une entreprise propose des services sans contact, si le personnel porte des masques, si des masques sont nécessaires, etc.

Les politiques de vaccination ayant le potentiel de créer une division, Yelp a déclaré à The Verge qu’il “souligne également le travail de modération qu’il effectue pour empêcher les entreprises d’être bombardées d’examens en raison de leurs choix”.

Voici à quoi cela ressemble pour les propriétaires d’entreprise d’opter pour le partage des politiques de vaccination :

