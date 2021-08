La source d’un astéroïde tueur de dinosaures peut-être trouvé dans le coin le plus sombre de la ceinture d’astéroïdes

in

Il y a environ 66 millions d’années, un objet massif s’est écrasé sur Terre juste à côté de la péninsule du Yucatán, mettant fin cataclysmique au règne de 150 millions d’années des dinosaures. Maintenant, les scientifiques pensent avoir enfin trouvé sa source.

L’objet mesurait environ six miles de large (un peu moins de 10 km), ce qui a suscité de nombreux débats sur la nature de l’impacteur, car 10 km est considéré comme très grand pour un impacteur d’astéroïde mais relativement petit pour une comète. De nouvelles recherches publiées dans la revue Icarus suggèrent qu’un astéroïde géant primitif sombre (GDP) nommé de manière appropriée était le coupable du meurtre du T-rex et de ses proches.

Depuis que la découverte du cratère d’impact de Chicxulub dans le golfe du Mexique a dissipé presque tous les doutes sur ce qui a tué les dinosaures non aviaires, les questions sur la nature de l’impacteur ont été vivement contestées.

« Deux questions critiques toujours sans réponse sont : « Quelle était la source de l’impacteur ? » et « À quelle fréquence de tels événements d’impact se sont-ils produits sur Terre dans le passé ? » a déclaré le Dr William Bottke, chercheur au Southwest Research Institute (SwRI) et co-auteur de la nouvelle recherche.

Pour répondre à cette question, les chercheurs de SwRI ont étudié des échantillons de roche existants datant de 66 millions d’années du cratère de Chicxulub, provenant à la fois de couches rocheuses sur le sol et d’échantillons de carottes de forage, qui ont identifié l’impacteur comme faisant partie de la classe des chondrites carbonées d’astéroïdes. Cela ne fait que compliquer les choses, car très peu de chondrites carbonées de plus d’un mile de large ont frappé la Terre, d’après les archives géologiques.

Ainsi, l’équipe SwRI est partie à la recherche d’une source possible de chondrites carbonées de taille suffisante. “Nous avons décidé de chercher où les frères et sœurs de l’impacteur Chicxulub pourraient se cacher”, a déclaré le Dr David Nesvorný, auteur principal de l’article.

En utilisant la modélisation informatique, l’équipe pense maintenant que l’astéroïde provenait de la moitié extérieure de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, une région longtemps considérée comme produisant peu d’impacteurs. Cette région est remplie de plus gros astéroïdes chondrites carbonés laissés par la formation du système solaire il y a des milliards d’années.

Leur modèle a montré que les processus qui peuvent envoyer ces astéroïdes GDP vers la Terre sont 10 fois plus fréquents qu’on ne le croyait auparavant. Et bien que tous les astéroïdes déplacés du PIB ne finissent pas par frapper la Terre, cela signifie que le stand de tir du système solaire interne pourrait avoir beaucoup plus de poids lourds volant autour que nous le pensions à l’origine.

La modélisation met également la probabilité d’un impact de ce type tous les 250 millions d’années, ce qui est conforme à ce que les scientifiques ont trouvé dans les archives géologiques.

« Ce résultat est intrigant non seulement parce que la moitié extérieure de la ceinture d’astéroïdes abrite un grand nombre d’impacteurs de chondrites carbonées, mais aussi parce que les simulations de l’équipe peuvent, pour la première fois, reproduire les orbites de gros astéroïdes sur le point de s’approcher de la Terre. », a déclaré le Dr Simone Marchi, co-auteur de l’étude. “Notre explication de la source de l’impacteur Chicxulub correspond parfaitement à ce que nous savons déjà sur l’évolution des astéroïdes.”

“Ce travail nous aidera à mieux comprendre la nature de l’impact de Chicxulub”, a déclaré Nesvorný, “tout en nous indiquant également d’où pourraient provenir d’autres grands impacteurs du passé profond de la Terre”.

Heureusement, cela signifie également que nous pourrions avoir un peu de répit avant qu’un tueur de planètes similaire ne sorte des recoins les plus sombres de la ceinture d’astéroïdes et nous donne également une idée où garder un œil sur l’avenir.