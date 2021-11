La souris de choix pour les professionnels, Logitech MX Master, à moitié prix le Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Logitech MX Master est l’une des souris les plus appréciées par les professionnels pour son confort, sa personnalisation et sa durée de vie.

Cela ne fait aucun doute, Logitech a réussi à convaincre tout le monde que l’une des meilleures souris ergonomiques au monde est sa gamme MX Master. Et il l’a plus que mérité, car une fois qu’on l’a essayé, on n’a plus envie de revenir sur un autre, comme c’est le cas avec ses claviers.

Vous pouvez désormais vous procurer l’une de ces souris Logitech ergonomiques, en particulier la première génération, à moitié prix grâce aux offres de la semaine du Black Friday sur Amazon. Il ne vous coûtera que 49,99 euros.

Cette Logitech MX Master est une souris pour droitier qui s’adapte parfaitement à la forme de votre main, qui dispose même d’une zone pour laisser reposer votre pouce.

Cette même zone du pouce est un bouton et a une deuxième molette de défilement horizontale. Cette molette vous aide à naviguer sur des sites Web ou des documents dans toutes les directions.

Prend en charge Bluetooth et l’adaptateur USB Logitech. Vous pouvez même l’associer à 3 appareils différentsPar exemple, votre ordinateur de bureau, un ordinateur portable et un bloc-notes. Appuyez simplement sur le bouton du bas et vous basculerez entre les appareils.

L’une des caractéristiques qui ont rendu cette souris célèbre est la molette de défilement verticale, qui est plus intelligente que les autres marques. Il est capable d’ajuster sa vitesse selon que vous soyez dans un document long ou sur le Web.

Bien que la batterie de cette souris dure des mois, si vous manquez d’énergie si vous le connectez pendant 4 minutes, vous aurez de l’énergie pour l’utiliser toute la journée.

Et comme si cela ne suffisait pas, Logitech MX Master dispose d’un laser Darkfield, capable de travailler sur n’importe quelle surface, même le verre.

Profitez d’une souris comme vous ne l’auriez jamais imaginé avec cette Logitech MX Mater, en vente à 49,99 euros pendant le Black Friday.

