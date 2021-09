La souris fabriquée avec les déchets plastiques de la mer est désormais une réalité | La technologie

Alors que l’on découvre comment éliminer les plastiques des océans et que les multinationales cessent de polluer, certaines entreprises se sont mises au travail pour profiter de tous ces déchets.

Nous avons les mers et les océans pleins de plastiques, et il ne semble pas que nous allons le résoudre de si tôt. Il existe des idées et des projets pour éliminer les tonnes restantes, mais aucun d’entre eux ne fonctionne à grande échelle.

Au lieu de cela, il y a une activité qui devient à la mode dans les entreprises qui consiste à collecter les déchets plastiques des océans pour les utiliser dans la création de produits. Il y a des tee-shirts fabriqués à partir de bouteilles, des vélos qui ont des restes d’emballage et maintenant des souris d’ordinateur.

Et le premier à le faire a été Microsoft, le géant de l’informatique de Redmond, qui a conçu une souris très simple et basique qui a parmi ses matériaux, du plastique des océans et d’autres cours d’eau (rivières, embouchures et deltas).

Les caractéristiques de la souris n’ont rien d’extraordinaire, même si elle répond parfaitement aux besoins de base. Il est sans fil, avec connexion Bluetooth 4.0, il pèse 84 grammes avec la batterie en place (c’est une pile AA qui est déjà installée en standard) et son autonomie est d’une année entière d’utilisation.

Il est compatible avec Windows 8, Windows 10 et Windows 11, et il a à peine un bouton gauche, droit et roulette. Pour ce que son utilisation n’est pas destinée au jeu ou à la productivité, uniquement à la bureautique.

Concernant le pourcentage de matière recyclée utilisée, la Microsoft Ocean Plastic Mouse (c’est ainsi que la souris s’appelle) il n’a que 20% de plastique recyclé dans le boîtier, tandis que le reste des boutons, roulette et autres composants sont d’origine traditionnelle.

Ça oui, préciser que la boîte est 100% recyclable. Il ira au prix de 25 dollars sur le marché américain, et on espère qu’il atteindra bientôt le public européen, car ces initiatives sont généralement mondiales.