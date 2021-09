La sous-performance sera temporaire avec MU Stock

in

Soyons honnêtes : certains commerçants n’ont pas été trop impressionnés par Technologie Micronique (NASDAQ :UM) en 2021. Ils s’attendaient probablement à ce que le stock de MU continue de grimper comme il l’a fait au cours du premier trimestre de l’année, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné de cette façon.

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Un facteur contribuant aux défis de Micron a été la pénurie de semi-conducteurs. Nous ne pouvons pas blâmer Micron pour ce problème, bien sûr, mais cela a néanmoins été problématique pour les actionnaires.

Pendant que cela se produit, il peut sembler que les performances médiocres des actions MU dureront éternellement. Cependant, ces cycles baissiers ont tendance à passer tôt ou tard, et avant même que vous vous en rendiez compte, le marché réapprend à aimer les fabricants de puces.

Par conséquent, la meilleure attitude en ce moment est simplement d’être patient. Dans l’ensemble, le profil risque-rendement de Micron est favorable, même au point où les actions semblent être une grande valeur pour le moment.

MU Stock en un coup d’œil

Le niveau de prix le plus important pour les actions MU en 2021 est très certainement de 95 $. Permettez-moi d’expliquer pourquoi c’est le cas.

Au début de 2021, le cours de l’action Micron était de 74 $. Les acheteurs ont pris le contrôle à ce moment-là, envoyant le stock à 95 $ le premier jour de mars.

Ce ne serait pas la dernière fois que l’action MU atteindrait ce niveau de résistance. En fait, il atteindrait à nouveau 95 $ en mars, puis à nouveau en avril.

Lorsqu’une action n’est tout simplement pas capable de dépasser un certain prix, cela peut être un signe négatif. Ou, à tout le moins, cela peut être un bon moment pour envisager de prendre des bénéfices.

Dans le cas de l’action MU, elle a commencé sur une baisse de plusieurs mois en avril après avoir refusé de dépasser son niveau de résistance. Début septembre, l’action était dans les 70 $.

Tout cela peut sembler problématique, mais vous n’êtes pas obligé de le voir de cette façon.

Considérez ceci : le ratio cours/bénéfices (P/E) sur 12 mois de Micron n’est que de 20,3. Pour une entreprise technologique, c’est tout à fait raisonnable.

La faible valorisation suggère que l’action MU est maintenant dans la zone d’achat. Si vous êtes un investisseur à contre-courant, vous pouvez voir cela comme une fenêtre d’opportunité.

Segments de marché à surveiller

Il est important pour les investisseurs de Micron de surveiller non seulement le marché plus large des semi-conducteurs, mais également les sous-marchés et autres secteurs qui affecteront les performances de l’entreprise.

IDC, un cabinet d’études, a publié il n’y a pas si longtemps des statistiques encourageantes. D’une part, les livraisons de PC cette année devraient atteindre 347 millions d’unités, soit une croissance de 14,2 %.

Au cours de cette même période, les livraisons de tablettes devraient augmenter de 3,4 %.

Qu’en est-il à plus long terme ? Pas de problème, car IDC modélise une croissance de 3,2 % des expéditions de PC jusqu’en 2025.

À son tour, tout est haussier pour Micron, qui fournit les chipsets qui alimentent bon nombre de ces appareils dans le monde.

Les analystes n’ont pas abandonné

Selon toute vraisemblance, certains investisseurs se sont lassés d’attendre le rebond de l’action MU.

Ils ont peut-être abandonné leurs actions et sont passés à d’autres actions – pourtant, en même temps, les experts de Wall Street n’ont pas abandonné Micron si rapidement.

En effet, 16 des 22 récents avis d’analystes sur Micron sont positifs (soit une note « achat » ou quelque chose de similaire).

De plus, les six autres sont simplement neutres, avec une note « hold » ou une autre note similaire sur l’action MU.

Sidney Ho de Deutsche Bank fait partie des analystes proposant une notation « achat ». Non seulement cela, mais Ho a affirmé que l’équilibre risque-rendement “reste favorable” tout en émettant un objectif de prix ambitieux de 95 $.

Nous devons admettre qu’il est intéressant de noter que l’objectif de prix de Ho se trouve être le même niveau de résistance de 95 $ discuté plus tôt.

Les plats à emporter

L’action MU semble certainement être une bonne affaire, compte tenu de son faible multiple de valorisation.

Bien sûr, la pénurie de puces est un facteur qui doit être pris en compte.

Néanmoins, les investisseurs doivent prêter attention à un certain nombre de sous-marchés technologiques qui pourraient avoir un impact favorable sur les performances futures de Micron.

De plus, les analystes ne sont pas prêts à mettre les actions de MU dans la catégorie « vente », vous n’avez donc pas non plus à abandonner Micron.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur MU. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.