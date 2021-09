La South Indian Bank lance une carte de crédit avec la société de technologie financière OneCard

La carte premium à base de métal sur la plate-forme Visa Signature, dotée d’une fonction NFC, offre une gestion facile et sans contact des EMI à partir du tableau de bord EMI de l’application. Il a les frais de change les plus bas du marché à seulement 1%.

La South Indian Bank (SIB), en association avec la fintech OneCard, a lancé mercredi sa carte de crédit SIB – OneCard.

La carte de crédit valable au niveau international sur la plate-forme Visa Signature peut être entièrement contrôlée via la puissante application OneCard.

« La banque numérique étant l’un des domaines prioritaires de la South Indian Bank, cette carte de crédit de nouvelle génération est le meilleur produit à offrir à la jeune population indienne. De plus en plus de partenariats avec des sociétés de technologie financière sont sur l’enclume et nous sommes heureux de nous associer à OneCard pour lancer une véritable carte de crédit de nouvelle génération », a déclaré Murali Ramakrishnan, directeur général et PDG de South Indian Bank.

La carte est dotée de nombreuses fonctionnalités intéressantes, telles qu’une validité à vie sans frais d’adhésion et annuels, un processus d’intégration des clients 100% numérique, l’émission instantanée de cartes virtuelles, l’émission instantanée de points de récompense et un échange facile dans l’application, etc.

La carte premium à base de métal sur la plate-forme Visa Signature, dotée d’une fonction NFC, offre une gestion facile et sans contact des EMI à partir du tableau de bord EMI de l’application. Il a les frais de change les plus bas du marché à seulement 1%.

Anurag Sinha, co-fondateur et PDG de OneCard, a déclaré : « Notre partenariat avec la South Indian Bank correspond parfaitement à notre vision de conduire une « banque intelligente » grâce à une approche axée sur le mobile parmi les Indiens férus de technologie. Chez OneCard, en plus d’offrir flexibilité et visibilité sur les dépenses, nous offrons au client un contrôle total sur tous les aspects impliqués dans le crédit et les paiements.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.