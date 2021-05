La South Indian Bank revient en noir sur un provisionnement plus faible

Le ratio de couverture des provisions est passé de 54,22% à 58,73% en glissement annuel (en glissement annuel).

La South Indian Bank a annoncé vendredi un bénéfice net de Rs 6,79 crore pour le quatrième trimestre de FY21, contre une perte de Rs 143,69 crore l’année dernière, en grande partie en raison de la baisse du provisionnement pour les créances douteuses. Les provisions et les imprévus pour le quatrième trimestre s’élevaient à Rs 412,29 crore, contre Rs 723,80 crore dans la période correspondante de FY20 et Rs 499,48 crore au T3 de FY21.

Le prêteur basé à Thrissur avait signalé une perte nette de Rs 91,62 crore au cours du troisième trimestre de FY21. Pour l’ensemble de l’exercice 21, la banque a déclaré un bénéfice net de Rs 61,91 crore, contre Rs 104,59 crore en FY20.

La qualité des actifs s’est détériorée, le ratio GNPA s’établissant à 6,97%, contre 4,90% au trimestre précédent et 4,98% l’année précédente. Le ratio NPA net au T4 était de 4,71%, contre 2,1% au T3 et 3,34% au T4 de FY20.

Le ratio de couverture des provisions est passé de 54,22% à 58,73% en glissement annuel (en glissement annuel).

Murali Ramakrishnan, directeur général et PDG, a déclaré que la banque avait été en mesure d’atteindre les niveaux ciblés de récupération ou de mise à niveau qui ont aidé à contenir le niveau de GNPA malgré des dérapages plus élevés au cours de l’année en raison de Covid.

Il a ajouté que la baisse du bénéfice trimestriel était principalement due au coût du crédit sur les nouveaux dérapages au cours du quatrième trimestre, en raison du stress supplémentaire dans l’économie en raison de la pandémie.

Le ratio d’adéquation des fonds propres s’élevait à 15,42% au 31 mars 2021. Le prêteur a levé 240 crore de roupies au cours du trimestre, ce qui a renforcé les actions ordinaires.

La base totale des dépôts à la fin du trimestre de mars est vue plus élevée de 9% en glissement annuel à Rs 69 827 crore, tandis que les avances ont diminué de 9% à Rs 59 418 crore.

