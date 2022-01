La souveraineté repart à la recherche de son unité perdue

09/01/2022 à 20:31 CET

Fidel Masréal

-Lundi 22 novembre. La porte-parole de Junts per Catalonia réclame une réunion urgente au plus haut niveau en raison du (énième) désaccord, cette fois sur les budgets. Près de deux mois plus tard, rien ne prouve que la réunion ait eu lieu ou, surtout, qu’il y ait eu des changements dans la désunion stratégique de la souveraineté, qui continue comme un grand Matières en cours de cet espace politique dans cette réouverture du parcours après les vacances. Les acteurs impliqués assument l’évidence tout en lançant des invectives plus ou moins directes sur ce qu’il faut faire pour marcher vers le indépendance.

Le « président », Pere Aragonès, a déjà publiquement évoqué la nécessité d’aborder un plan B si le table de dialogue avec le gouvernement, cela ne porte pas de fruits. Dans Junts, ils en profitent pour lancer des fléchettes en privé et en public, tandis que le COUPE a été installé sur la demande d’un nouveau référendum l’indépendance, ce que les deux autres partenaires rejettent. Face à cette situation, les entités sociales du mouvement indépendantiste tentent en vain de mettre du pétrole dans les mécanismes de coordination.

Scénarios de sonde Junts

Junts est celui qui a le plus lancé, en public et en privé, des ballons sondes sur des scénarios futurs. A l’intérieur, des députés de la formation se sont engagés à raccourcir la période de marge de deux ans qui a été donnée à la table des négociations. Ces voix considèrent que le pacte d’ERC avec le ‘Chambre des communes« Pour les budgets catalans, l’interdiction a été levée pour pouvoir tout repenser. La présidente du Parlement, Laura Borràs, de JxCat, ne manque pas l’occasion d’exiger des détails et même de proposer que le retour éventuel de l’« exprésident » Carles Puigdemont servir à « l’indépendance complète », comme il l’a déclaré à « El Nacional », sans préciser comment.

ERC, en revanche, maintient le cap prévu, sans négliger le flanc le plus radical, pour lequel Aragonès a rappelé que le pacte avec JxCat inclut aussi la recherche d’alternatives pour l’avenir. Mais les Républicains n’ont montré aucun signe de nervosité face aux déplacements de leurs partenaires et s’en tiennent au plan prévu. Pendant ce temps, des réunions urgentes au plus haut niveau attendent toujours. Et les fruits de ces rendez-vous, encore plus.