La spéculation du marché monte en flèche en raison de la récente vente de crypto-monnaie

Le récent effondrement du marché de la crypto-monnaie a vu même les plus grosses pièces chuter de leurs sommets jusqu’à 30%, voire plus dans certains cas. Pendant ce temps, l’industrie de la cryptographie a commencé à se plonger dans la spéculation, essayant de déterminer quelle était exactement la cause de la baisse des prix.

Le blâme initial est tombé sur Elon Musk et Tesla, car l’accident a commencé juste après que Tesla a annoncé qu’il n’accepterait plus les paiements cryptographiques pour ses voitures électriques. Cependant, les experts ont rapidement réfuté ces affirmations.

Otra teoría era que la última represión de las criptomonedas en China puede ser la razón, pero el director ejecutivo de Okcoin, Hong Fang, dijo que la prohibición de las criptomonedas no era nada nuevo y, ciertamente, no era algo que pudiera haber sorprendido a les gens.

Comment le crash affecte-t-il les entreprises de cryptographie?

Dan Dolev, analyste chez Mizuho Securities, a été interrogé dans une récente interview avec CNBC si Coinbase peut être vu en dehors des crypto-monnaies, ou s’il passera sa vie en tant que prisonnier de ce qui se passe sur les marchés des crypto-monnaies. Dolev a déclaré que 80% des revenus de Coinbase sont liés à la retenue des frais de négociation. Il a également noté que les rendements des tarifs commerciaux devraient baisser, ou plutôt continuer de baisser.

Les rendements ont déjà connu une baisse spectaculaire entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, passant de 1,4% à 1,2%. Pendant ce temps, alors que la concurrence continue de s’intensifier, cette baisse devrait se poursuivre. Pendant ce temps, Coinbase gagne autant qu’il pourrait gagner, même si ses revenus futurs pourraient être menacés par les événements actuels.