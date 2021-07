La spéculation tourne à la consternation avec OTLY Stock

Groupe Oatly (NASDAQ :UNIQUEMENT), le fabricant suédois de lait à base d’avoine, a fait ses débuts sur le marché le 20 mai lorsque l’action OTLY a commencé à être négociée.

Mais j’étais sceptique.

« Treize milliards de dollars pour le lait d’avoine ? » J’ai demandé. C’était la capitalisation boursière d’Oatly après avoir augmenté de 5 $ par action lors de son premier jour de négociation.

L’action OTLY a depuis connu une forte hausse et une forte baisse. Il se négocie à moins de 18 $ par action. C’est toujours une forte capitalisation boursière de 10,4 milliards de dollars. Ceci pour une entreprise avec un chiffre d’affaires de 421 millions de dollars en 2020 sur un marché du lait d’avoine estimé à 6,8 milliards de dollars dans cinq ans.

Mais je n’ai pas allumé ce feu. Oatly a augmenté jusqu’au 11 juin, atteignant plus de 28 $. Il s’agissait d’une attaque de vendeurs à découvert, qui détiennent désormais plus de 20 % du flottant, qui a brièvement envoyé des actions en dessous du prix de l’introduction en bourse et a fait sortir la barre du demandeur.

Qu’est-il arrivé?

Ce qui s’est passé, c’est un rapport de Spruce Point Capital, un vendeur à découvert qui a poursuivi Leidos Holdings (NYSE :LDOS) en février. Son PowerPoint de 124 pages a accusé Oatly d’avoir surestimé les revenus et les marges, concluant qu’il valait moins de 10 $ par action.

Oatly a rejeté les accusations, notant que Spruce Point est un vendeur à découvert qui bénéficierait de la chute du cours de l’action.

Le rapport accuse également Oatly de « greenwashing ». Il a déclaré qu’Oatly affirme que ses méthodes de production sont respectueuses de l’environnement alors qu’elles ne le sont pas. L’accusation portait sur une usine du New Jersey qui s’approvisionne en avoine dans l’ouest du Canada et qui a des problèmes d’eaux usées.

La plus grande question

J’étais plus préoccupé par des questions de base, comme comment obtenir une évaluation de 13 milliards de dollars sur un marché du lait d’avoine estimé à 6,8 milliards de dollars en cinq ans. Ce n’est pas comme si Oatly aurait le marché pour lui tout seul. Danone (OTCMKTS :DANOY), Se nicher (OTCMKTS :NSRGY) et PepsiCo (NYSE :DYNAMISME) proposent tous des laits végétaux. Le marché de ce lait est antérieur à celui du lait de vache, qui ne s’est développé avec la réfrigération de masse qu’au 20e siècle.

L’espoir, comme je le voyais, était qu’Oatly puisse développer une marque à travers des points de vente comme Starbucks (NASDAQ :SBUX). Il y avait aussi cette publicité originale du Super Bowl, filmée il y a cinq ans, avec le PDG Toni Petersson chantant ses louanges dans un champ. Hedgeye, qui effectue des appels de marché haussiers, a vu le même potentiel, comparant Oatly à des gagnants comme Lululemon (NASDAQ :LULU) et Chipotle (NYSE :GCM).

La trajectoire de croissance

L’action OTLY devrait livrer les chiffres du trimestre de juin le 1er septembre, une perte d’environ 10 cents par action sur un chiffre d’affaires de 147 millions de dollars. Il a déclaré un chiffre d’affaires de 140 millions de dollars et une perte de 5 cents par action le 2 juin, conformément aux estimations.

Il y a déjà 13 analystes qui suivent l’action chez Tipranks, dont sept disent l’acheter et un objectif de prix de 40,60 $, 78% d’avance sur son prix actuel. L’analyste de Jefferies, Robert Dickerson, a une cote d’achat sur l’action avec un objectif de cours de 34 $. Il dit que les laits à base de plantes ont un marché adressable total (pour tous les laits) de 900 milliards de dollars. Les plans d’expansion d’Oatly lui donnent « une longue piste pour une croissance soutenue et élevée et une expansion des marges », a-t-il écrit.

L’essentiel pour OTLY Stock

Vous pouvez spéculer sur Oatly de toute façon, c’est pourquoi mon compte de retraite n’a aucune position dessus.

Les deux côtés comportent un risque énorme. Pour les ours, il y a le soutien d’investisseurs comme Groupe Blackstone (NYSE :BX) et des unités du gouvernement chinois. Pour les taureaux, il y a une grande concurrence et les problèmes normaux d’expansion de la production, comme l’a noté Spruce Point.

Dans tous les cas, vous devrez surveiller attentivement votre investissement. Oatly a moins de 600 millions d’actions en circulation, dont 181 millions disponibles pour le commerce et seulement 3,6% détenues par des institutions. Vous pouvez être secoué par une action déterminée dans les deux sens, sans préavis.

Ne jetez pas d’argent sur Oatly que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous pourriez avoir Lululemon ou, comme même Hedgeye l’a admis, vous pourriez aussi avoir Sous protection (NYSE :SAU).

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait une position longue dans PEP. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

