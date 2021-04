La spirale de Chris Rock n’est pas arrivée, mais un autre film Saw est-il déjà en route?

Suite à ces rumeurs, il y aura toujours un facteur majeur en jeu: comment Spiral fait quand il est sorti. Si Saw X est, en fait, en développement actif, il pourrait tout aussi facilement être retiré du développement si le film Lionsgate ne fait pas sensation auprès du public en mai. Mais pour le moment, il semble que Twisted Pictures pourrait prendre une longueur d’avance et se pencher du côté du succès, ce qui amènera sûrement beaucoup de gens à attendre encore plus Spiral: From The Book of Saw!