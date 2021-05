La spirale de Chris Rock se dirige vers les maisons plus tôt que nous ne le pensions

Lionsgate a annoncé que mardi prochain, le 1er juin, Spiral: From the Book of Saw sera disponible à la location numérique. Donc, une fois le mois de juin lancé, si vous ressentez enfin l’envie de regarder Spiral, mais que vous ne voulez pas aller au cinéma, parcourez simplement la plate-forme numérique de votre choix. Un prix spécifique pour la location n’a pas été fourni, mais si cela ressemble à d’autres films qui sont passés au numérique rapidement après leur sortie en salles, ou qui ont été simplement envoyés directement à PVOD, je suppose que ce sera autour de 20 $.