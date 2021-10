La splendeur de Kyler Murray, réelle et imaginée

Kyler Murray se tient sur le terrain avec un membre du personnel des Cardinals. Nous sommes en décembre 2020, lors des échauffements pour un match à domicile contre les Eagles, cinq jours avant Noël. Il remportera les honneurs du joueur offensif de la semaine NFC pour sa performance cet après-midi-là, mais il ne le sait pas encore. Il sait qu’il a des questions sur l’herbe. Il est au micro pour la chaîne YouTube des Cards et sur le point de devenir médecin de plein air.

« Ce n’est pas du seigle, n’est-ce pas ? » demande Murray. « Au milieu, ce sont en fait plus les Bermudes », dit l’employé. « C’est les Bermudes ? » demande Murray. “Le seigle va être à l’extérieur”, dit le membre du personnel. “Donc, cela à l’intérieur va avoir un peu plus de stabilité.” « Donc, nous avons des Bermudes et du seigle, ce qui signifie que je devrais être très rapide sur ce point, non ? » demande Murray. « Assez rapide », dit l’employé. « Comme, je devrais avoir un fantôme là-dessus, non ? » demande Murray. « Vous devriez y aller », dit l’employé. “Très bien, parie”, dit Murray.

Découvrez Lawn and Order ici. Casper le quart-arrière amical. Dépoussiérage des défenses depuis 1997. Je ne sais même pas quel genre d’herbe il y a dans notre jardin. Les Bermudes m’ont toujours semblé les meilleures, probablement parce qu’elles sonnent mieux. Si je choisis de l’herbe et que vous me dites que mes options sont quelque chose qui s’appelle les Bermudes et quelque chose qui s’appelle la fétuque élevée, je vais aux Bermudes à chaque fois et je me sens bien. Mais Murray peut scoot quelle que soit la végétation : pâturin des prés, herbe à plumes mexicaine, herbe à bison. La vitesse se traduit. Il pouvait jouer avec des chaussures de randonnée dans un champ de maïs et continuer à flamber les défenses.

L’expérience Kyler Murray est en partie NOS et en partie John Wick dans une salle des miroirs. Il est ce que vous obtiendriez si vous mettiez le Dr Seuss et le Dr Z dans la même pièce. Il y a généralement deux comparaisons dominantes pour le style de course de Murray : Sonic the Hedgehog et Road Runner. Ce que les gens veulent dire, c’est quand il court ses jambes floues. Ces choses se bousculent. Il boucle les jambes. Les gars plongent pour lui et respirent complètement. Il danse vers les défenseurs au point qu’ils pourraient l’atteindre et le toucher. Et ils essaient. Parfois ils peuvent, mais mec, parfois ils ne peuvent vraiment pas. Demandez à Jamal Adams.

Demandez à la défense de Washington 2020.

Il entre parmi les arbres. Sort avec des corps qui tombent. Je suis juste au-dessus de faire une mauvaise blague sur le bois ici. Je le saute uniquement parce que je crains d’aller trop loin dans ces promos Pitbull-Kesha pour les éliminatoires de la NBA 2014. Je fais ça, je me dis « playoffs » dans ma tête pour le reste de la journée. Avec tout le respect que je dois à M. Worldwide, je n’essaie pas de vivre comme ça. Plus ils sont gros, plus ils tombent fort. Vallée.

Murray joue vite au ping-pong contre lui-même. Il court comme les cailles volent. Les gens parlent de ses 40 ans comme si c’était du Bigfoot. Personne ne sait vraiment ce que c’est, ou du moins personne n’a dit publiquement s’ils le font. Il aurait enregistré un chrono de 4,38 à la main au printemps 2017. Il y a une vidéo granuleuse de lui courant des sprints lors d’un entraînement des Cardinals à côté du récepteur de brûleur Andy Isabella. Isabella a couru un 4,31 à la moissonneuse-batteuse 2019. Murray a tenu bon.

Mais c’est tout. Sinon c’était des grillons. Il n’a pas couru à sa journée pro ou à la moissonneuse-batteuse. Je n’en avais pas besoin. André le Géant n’a pas besoin de vous dire qu’il est grand. Vous le voyez et savez. La preuve est devant vous, claire comme le jour.

C’est un portrait d’un fou en tant que jeune quart-arrière. Ce n’est pas qu’il est hors de contrôle. Il est juste ouvert d’esprit, prêt à tout essayer une fois. Ce n’est pas un mode de fonctionnement infaillible. Murray a lancé un choix dans la première possession des Cardinals en deuxième demie à chacun de leurs trois premiers matchs cette saison. Il a également tendance à sortir de sa poche tôt, soit parce qu’il est trop petit pour voir ses récepteurs, soit parce qu’il s’est dit « Au diable mes progressions, passons à la partie acrobatique de la routine. Il peut avoir l’air mauvais, mais il peut aussi ressembler à de la magie. Ryan Clark d’ESPN l’a qualifié de “véritable maître de la tromperie”. Les défenseurs arrivent sans plan, ne trouvent que de la merde.

C’est un miracle qu’il ne ricane pas à chaque fois qu’il laisse tomber un gars. Si j’étais lui, je rirais tout le long du terrain, pointant les défenseurs lorsqu’ils tombent. Depuis si longtemps, ça fait du bien de te connaître. Vous commencez à ressentir pour la défense à un certain moment. Il cuisine tellement les gars qu’ils se retrouvent à quatre pattes comme s’ils cherchaient un contact. Les sécurités ont des angles sur lui, mais cela n’a pas d’importance. Son jeu a un grand sens de l’humour. Cela me rappelle une blague de Jack Handey.

La première chose, c’est que j’ai appris à me pardonner. Puis je me suis dit : « Vas-y et fais ce que tu veux, ça me va.

Celui-là aussi.

Y a-t-il quelque chose de plus beau qu’un beau, beau flamant rose, volant devant un beau coucher de soleil ? Et il porte une belle rose dans son bec, et aussi il porte un très beau tableau avec ses pieds. Et aussi, tu es ivre.

La pyrotechnie a augmenté à la fois en puissance et en splendeur au début de sa troisième saison dans la NFL. Parfois, Murray saute dans la zone des buts. Parfois, il parcourt près de 30 mètres avant de déboucher des bombes de 77 mètres pour des touchés.

J’oublie parfois que chez les pros, vous pouvez regarder Kyler Murray lancer une balle qui se retrouve entre les mains de quelqu’un d’aussi flippant comme Rondale Moore pic.twitter.com/QuVhJH8dGi – BUM CHILLUPS AKA SPENCER HALL (@edsbs) 19 septembre 2021

Être un quart-arrière d’élite nécessite une confiance en soi qui frise l’illusion. Être un quarterback de la taille de Murray nécessite un effacement complet de l’histoire, une certaine perte de connaissance. Il n’y a pas une tonne de précédent pour un gars de sa taille faisant ce qu’il fait au poste de quart-arrière. J’aime quand les analystes à la télévision disent “la position ______”. Il serait beaucoup plus facile de dire simplement quart-arrière, mais «la position de quart-arrière» semble plus intelligente. C’est peut-être parce qu’en disant « le poste de quart-arrière », ils vous font savoir qu’ils connaissent également tous ces autres postes dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant, alors si vous avez des questions, criez simplement. Cela me rappelle comment Michael Jordan parle de basket-ball. Il n’appelle pas toujours le basket-ball « basket ball ». Parfois, il aime dire “le jeu de basket-ball”. Le phrasé, en quelque sorte, évoque la sagesse ?

C’est amusant de parler de Murray parce que son talent est si grand qu’il permet aux gens de commencer à revendiquer l’histoire, les joueurs de football et les athlètes et tout le temps. Vous êtes sélectionné dans le top 10 des repêchages de la NFL et de la MLB, et les gens lancent des roses. Avant le repêchage de la NFL en 2019, Lincoln Riley, l’entraîneur-chef de Murray à Oklahoma, a déclaré à Rich Eisen: “Vous parlez de l’un des athlètes d’élite que le sport ait jamais vus.” Certains vont plus loin et l’appellent le meilleur athlète du monde.

L’un des remplaçants de Murray a tenté de décrire sa vitesse. «Ce premier pas et cette explosion, c’était assez fou à voir. C’était à une autre échelle, honnêtement. L’athlétisme rend les gens presque respectueux. En 2018, Murray et Oklahoma ont battu le TCU 52-27. Il a réussi 19 passes sur 24 pour 213 verges et quatre touchés. A couru pour un autre 51. Travail léger. Brock Huard était l’analyste d’ABC pendant la télédiffusion. À la fin du premier quart, après une belle course de Murray, Huard a demandé à l’homme de jeu Bob Wischusen: “Avez-vous déjà vu des pieds plus rapides?” Environ un mois plus tard, après avoir eu le temps d’absorber la défaite, l’entraîneur-chef du TCU, Gary Patterson, a déclaré: «Je ne voudrais pas les jouer deux fois avec Kyler. Je te le dis tout de suite. C’est la récréation. Et c’est à fond. »

Le manque de taille de Murray fait partie de la joie de le regarder. C’est le premier gars bâti comme ça à jouer comme ça. Entouré de monteur de lignes, il peut ressembler à un bungalow niché au milieu des gratte-ciel. Sa vitesse est toujours louée. Personne ne remet en question son talent de bras. La prise de décision pourrait s’améliorer. C’est un desperado à la recherche de sensations fortes qui a pour mission d’étonner et d’embarrasser. Il prend des risques. Toutes les personnes passionnantes le font. Je ne sais pas s’il est intrépide, mais il est certainement courageux. Comment savons nous? Il fait confiance à Kliff Kingsbury.

L’une des meilleures vertus de Murray est que parfois en plein champ, on dirait qu’il court sur un tapis roulant. Une autre vertu : il a l’air cool dans les visières de casque sombres. Mais ne le serions-nous pas tous ? Je pourrais mettre ma Nana dans un casque à visière et elle aurait l’air cool. Non pas qu’elle ne le fasse pas habituellement. Elle porte des chemises à imprimé léopard bruyantes. Je ne suis pas sûr de vos propres classements d’impression personnels, mais pour moi, le léopard est là-haut. Quelque part au-dessus du baroque et au-dessous des fleurs percutantes. Je pense que Murray approuverait. Il a toujours été l’ami des gros chats.

Murray fait des burn-outs devant le siège de la police et des mocassins d’eau à mains nues dans les ruisseaux. Il secoue la tête quand Kingsbury commence à s’habiller comme lui. Kingsbury reste dans des endroits que vous ne voyez que dans des magazines aux noms vagues : VERANDA, DOOR AND HANDLE, BACKYARD GAZEBO, GARDENS WITH FLOWERS, FIREPLACE AFICIONADO, THE NO-SHOW DRESS SOCK GAZETTE, THE HOW TO LEVERING YOUR HOTNESS IN TO A PROFESSIONAL COACHING JOB JOURNAL, CHEVEUX MOUSSE TRIMESTRIELLE. Murray reste dans le vaisseau spatial qu’il gare juste à l’extérieur de Scottsdale. Il lit L’Art de la guerre et une novélisation du Personal Shopper d’Olivier Assayas. Il aime les descriptions des pulls de Maureen.

Murray tient les têtes coupées de ses ennemis tout en disant calmement à Erin Andrews: “Nous voulions juste sortir, donner le ton, être agressif.” Il porte un costume noir et des chaussures marron et ça marche. Il commence chaque jour avec un verre glacé des larmes de Kevin Sumlin. Les a fait voler en spécial. Il a un gars qui pleure. Ces athlètes millionnaires choyés.

Murray lance des ballons de football en l’air, sort son artisan de la paix et les souffle du ciel. Il met un bandeau sur les yeux et travaille sur la dissociation de la hanche au sommet des volcans actifs. Ses crampons sont en feu.

Il y a un temps pour l’ordre et un temps pour le chaos. Un temps pour le playbook et un temps pour faire la fête. Murray livrera de temps en temps un point culminant de 100 verges à ramasser 20 dingues. Des offres spéciales cheveux en feu qui font fondre le cerveau des annonceurs et les rendent à nouveau des enfants. Il y en a eu un contre les Titans lors de la semaine 1 qui était scandaleux même pour lui.

Il a couru 43 mètres pour en lancer 18. Au-dessus et au-delà. Une étoile consommée. Vous avez payé de l’argent, il vous donnera un spectacle.

Ses verges par tentative sa saison recrue étaient de 6,9. L’année dernière, 7.1. En trois matchs cette saison, il est à 9,9. Sa précision et son toucher sont au rendez-vous. Il a obtenu 1 005 verges par la passe avec sept touchés, et il a couru pour un score à chaque match cette année. Ce n’est pas une statistique, mais je parie que si vous fatiguez un ours, il pourrait le dépasser.

En ce qui concerne les footballeurs de basse-cour, Murray est peut-être le plus grand. Un farceur avec un obusier. Il secoue les gens sans les toucher, fait tomber les hommes à ses pieds. Ils ne supportent pas la gloire. Il aveugle. Kyler Baudelaire. Il saigne du soleil.

Le terme gunslinger est galvaudé pour décrire les quarterbacks. Murray n’est pas tant un flingueur qu’un ange de la mort et de la terreur déterminé à infliger autant de douleur que possible, de la manière la plus ridicule possible, par tous les moyens possibles. Il court autour des gens et l’homme est-ce drôle. La saison dernière contre les Lions, il avait ce gardien qui a laissé Jeff Okudah s’emparer du seigle.

Une pièce si amusante qu’elle a poussé Larry Fitzgerald à faire ça.

Je suis avec toi, Lare. Hilarant.

Tyler Parker est un écrivain de l’Oklahoma.