La sportive Hyundai i20 N Line dévoilée en Inde – Les réservations sont ouvertes

Hyundai a dévoilé sa première berline de performance en Inde, la Hyundai i20 N Line. Parallèlement au dévoilement, Hyundai accepte les réservations pour le même, à 25 000 . Les clients peuvent réserver la i20 N Line sur la plateforme Hyundai Click to Buy ou chez les concessionnaires.

À l’extérieur, l’i20 N Line obtient un capot plus costaud, ce qui le distingue de son frère habituel. La Hyundai i20 N Line reçoit également un pare-chocs bicolore avec des reflets rouges, des jantes en alliage de 16 pouces, des étriers de frein rouges, l’emblème N Line sur le hayon, une caractéristique unique en Inde et des embouts de silencieux doubles. La gamme i20 N est disponible en quatre couleurs monotones – Thunder Blue (nouveau), Fiery Red, Titan Grey et Polar White, ou avec deux finitions bicolores – Thunder Blue avec toit Phantom Black et Fiery Red avec toit Phantom Black.

À l’intérieur, les accents rouges sportifs se poursuivent, avec un intérieur noir avec des accents rouges. La Hyundai i20 N Line reçoit des sièges en cuir artificiel avec le logo N, un éclairage ambiant rouge, des pédales en métal et un volant à trois branches avec le logo N. La voiture reçoit un système d’infodivertissement de 10,25 pouces avec connectivité et navigation pour smartphone. Les autres fonctionnalités incluent un message de bienvenue, un toit ouvrant et un total de 58 fonctionnalités de voiture connectées via Hyundai Bluelink. Les autres caractéristiques de commodité incluent la recharge sans fil, le démarrage à bouton-poussoir, les bouches d’aération arrière, la boîte à gants réfrigérée, le régulateur de vitesse et un système de musique Bose à 7 haut-parleurs, entre autres.

En termes de sécurité, la Hyundai i20 N Line dispose de freins à disque aux quatre coins, d’un système de surveillance de la pression des pneus, de phares automatiques, du contrôle d’assistance en côte, du contrôle électronique de la stabilité, de la gestion de la stabilité du véhicule, de l’ABS avec EBD, de six airbags, etc.

En parlant de puissance, la Hyundai i20 N Line est livrée avec un moteur à essence turbocompressé de 1,0 litre (unité GDI de 1,0 litre de Hyundai) qui développe 118 ch et 172 Nm de couple. Le moteur est associé soit à une unité iMT, soit à une boîte de vitesses DCT à 7 rapports avec palettes de changement de vitesse, qui peuvent aider à accomplir un sprint de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes. Hyundai revendique un kilométrage de 20 km/l avec l’unité iMT et de 20,25 km/l avec la boîte de vitesses DCT.

