La stabilité de Bitcoin est-elle un signe de sa maturité ? Le co-fondateur de Blockchain.com est d’accord

Le marché des crypto-monnaies a connu une bonne partie de la volatilité ces dernières semaines, certains actifs cryptographiques perdant jusqu’à 40% en l’espace de deux mois. Bitcoin (BTC / USD), en particulier, est tombé à environ 30 000 $ par rapport à son sommet historique de 63 000 $ il y a à peine deux mois. Cependant, il semble que le marché se corrige progressivement, le principal actif cryptographique se dirigeant désormais vers le niveau de résistance de 40 000 $. Le rallye de Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques a été considéré comme positif par divers analystes.

Le co-fondateur de Blockchain.com, Peter Smith, parlait de Bitcoin sur CNBC

. Il a expliqué comment il perçoit l’actif cryptographique, sa volatilité des prix et la récente stabilité qui s’ensuit.

Selon Smith, la légère stabilité du marché des crypto-monnaies ces derniers jours montre que le marché mûrit progressivement.

Il a également noté que les commerçants de détail et les investisseurs institutionnels ont joué un rôle énorme pour garantir que Bitcoin reste stable.

Réactions du Bitcoin aux indices

Bitcoin a réagi à différents indices du marché ces derniers temps. Lorsque Elon Musk a annoncé la suspension du paiement Bitcoin par Tesla, la crypto-monnaie a chuté. Il s’est également approfondi après l’interdiction par la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin.

Cependant, il a recommencé à se rallier lorsque des passionnés de crypto et des parties prenantes se sont réunis pour former un partenariat afin de fournir un moyen plus renouvelable d’exploiter Bitcoin.

En outre, le prix a de nouveau augmenté après qu’El Salvador a annoncé son intention de convertir l’actif cryptographique en monnaie légale.

Des acteurs institutionnels solides maintiennent Bitcoin à flot

Smith a déclaré que de nombreuses personnes pensaient que Bitcoin reviendrait plus bas lorsqu’il atteignait le niveau de résistance de 30 000 $. Cependant, cela ne s’est pas produit, et Smith affirme que les investisseurs institutionnels avaient un rôle important à jouer là-bas.

Il a également noté que le marché fait preuve d’une forte détermination à lutter contre divers défis auxquels Bitcoin a été confronté ces derniers temps. Selon Smith, c’est un signe que le marché Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie, en général, ont mûri dans une certaine mesure.

