17/11/2021 à 19:59 CET

Le président de l’ACB, Antonio Martín, a déclaré mercredi que « la stabilité est fondamentale pour les affaires » de l’association qu’il dirige, qui a fait preuve de « la force » dont elle dispose face à la pandémie.

L’ancien basketteur a parlé du sport et des affaires lors de la conférence « Sport Experience Factory » à La Corogne, au cours de laquelle il s’est entretenu avec le journaliste Elías Israel.

« Peu importe le président ou l’exécutif qui est (à la tête de l’ACB), ils (les clubs) l’ont très intériorisé, ils connaissent le plan B et ils ont très mal fait. Cela rend le désir de tremblements de terre de moins en moinss », a-t-il assuré.

Le président de l’ACB a affirmé que « la stabilité est fondamentale pour l’entreprise », pour attirer des sponsors, car, a-t-il ajouté, « si vous transmettez de la nervosité, des mauvaises nouvelles, cela n’a pas beaucoup de sens que moi, en tant qu’entreprise, m’associe » .

« Ils nous identifient comme quelque chose de solide », a déclaré le chef de l’Association des clubs de basket-ball, qui a affirmé que « la force d’une organisation est perceptible » à des moments comme la pandémie.

« Nous avons établi des priorités, la première, la santé« , a déclaré Martín, qui a expliqué que lorsqu’ils ont décidé de terminer cette saison interrompue par COVID-19 », les données n’étaient pas optimistes. «

L’ACB a décidé de clore la compétition avec une bulle que les clubs « ont soutenu jusqu’à la mort » et aussi « les arbitres et les joueurs ».

Martín a estimé que « plus vous apprenez dans des situations comme celle-là » et a loué la capacité de « travailler en équipe », qui servira « à faire face aux différentes choses à venir ».

Le président des clubs de basket a prôné « de fermer le robinet de la nostalgie, ce qui est extraordinaire, mais super dangereux quand on gère et peut vous amener à tromper », et a souligné l’importance de « savoir ce que c’est que le fan exige », le consommateur.

Martín a admis qu’en basket-ball, il tournait le dos aux femmes et, bien que les licences féminines « aient augmenté », le « suivi des femmes dans l’ACB est beaucoup moins » et c’est, a-t-il souligné, parce qu’elles ont « fait quelque chose de mal ». .

Dans l’intention de « se sentir identifié » avec les supporters, il a valorisé le rôle joué par les carrières des clubs, les joueurs qui accèdent aux premières équipes.

L’un des événements qui mobilise le plus de fans est la Copa del Rey, qui se tiendra à Grenade en 2022.

« Ceux qui organisent la Copa del Rey sont les hobbies. Ceux des huit clubs vivent ensemble, ils décident où se retrouver. Il n’y a aucun autre événement comme celui-ci dans le monde. Ils rivalisent, mais ils passeront un bon moment« il a mentionné.

Martín a déclaré que « l’enquête sur toutes les opportunités » qui pourraient se présenter pour l’ACB est obligatoire.

« Vous vous arrêtez chaque jour et commencez chaque jour. Cela fonctionne comme ça maintenant. Ce n’est pas l’âge de la connaissance, c’est l’âge de l’information. Il n’y a pas de pause », a-t-il déclaré.

Comme devoirs, il s’est mis à avoir « beaucoup plus de foi » dans la « capacité créative » de l’ACB et, se tournant vers l’avenir, il a dit que dans trois ans il le conçoit comme un « acteur de divertissement », avec un rôle qui est de « l’intérieur du monde du basket et d’une autre partie qui n’aura rien à voir avec le basket, mais avec le divertissement ».

