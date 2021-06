La star allemande Toni Kroos est un Anglais secret qui aime les fléchettes, Wimbledon et Robbie Williams, qui l’a supplié de rejoindre Manchester United

in

Toni Kroos est l’homme au cœur du milieu de terrain allemand qui pourrait contrecarrer l’Angleterre lors de leur dernier affrontement à l’Euro 2020.

Kroos a joué 105 fois pour son pays, les aidant à remporter la Coupe du monde en 2014, et a été un élément essentiel de leur succès au cours de la dernière décennie.

.

Kroos a eu une carrière illustre pour le club et le pays

Il est l’un des trois membres survivants de l’équipe d’Allemagne à avoir battu l’Angleterre 4-1 en 2010, un match dont les fans anglais se souviendront que trop bien pour le “but” de Frank Lampard.

Le joueur de 31 ans a tout gagné au niveau des clubs au cours d’une illustre carrière avec le Bayern Munich et le Real Madrid.

Mais le milieu de terrain n’est peut-être qu’un Anglais secret… restez avec nous pour celui-ci.

Il aime tout ce qui concerne l’Angleterre et son activité sur les réseaux sociaux au fil des ans montre à quel point il ne peut pas en avoir assez.

.

Le Championnat d’Europe a été le seul trophée à lui échapper jusqu’à présent

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons examiné quelques éléments qui font de lui un « Anglais » :

Aime les fléchettes

C’est le sport de pub anglais par excellence et il est très populaire ici par rapport à d’autres pays du monde.

La popularité du sport en Allemagne est encore faible, mais cela n’a pas empêché Kroos d’être un grand fan.

Le joueur de 31 ans est un grand fan de Phil ‘The Power’ Taylor et a régulièrement tweeté sur les fléchettes dans le passé.

Kroos aime Phil Taylor et est un grand fan de fléchettes Fan de musique pop britannique

Quand on pense aux groupes allemands, on pense à Rammstein et Kraftwerk.

Mais pour Kroos, il n’y a rien de mieux que Robbie Williams et Olly Murs.

Kroos et Murs sont de bons amis, l’Allemand ayant un goût inhabituellement britannique pour la musique

Kroos est proche de l’ancien chanteur de Take That et est apparu dans un documentaire de 2019 sur sa vie où il montrait une chemise signée. Il a également demandé à l’Allemand une faveur spéciale.

“Tu as tout gagné à Madrid, je te demande de signer pour Manchester United !” dit-il dans le documentaire.

Le milieu de terrain du Real Madrid a également publié des photos avec Olly Murs dans le passé et a professé son amour pour James Blunt et Ed Sheeran.

Kroos et Robbie Williams ont noué une amitié improbable

Aime Londres et Wimbledon

Kroos est un grand fan de la capitale anglaise et semble passer beaucoup de son temps libre en ville.

Interrogé sur Twitter il y a quelques années, il a déclaré que Londres était sa ville préférée et qu’il aimait aussi venir regarder Wimbledon.

Kroos a régulièrement posté des photos de lui à Londres et sera là ce soir avec l’Allemagne

Kroos est un fan de tennis et est déjà allé à Wimbledon

Anglais courant

Kroos parle couramment plusieurs langues, mais il semble qu’il se soit familiarisé avec l’anglais dès le début de sa vie et qu’il lui a fallu un certain temps pour apprendre l’espagnol.

S’adressant à Blick, Toni Kroos a déclaré : « Je n’ai pas parlé espagnol régulièrement jusqu’à ma deuxième ou troisième année parce que je voulais parler en espagnol quand j’étais assez bien.

« J’ai eu de la chance d’avoir [manager] Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale qui parlaient anglais avec moi. Il a également fallu un certain temps à ma femme pour commencer à parler espagnol.