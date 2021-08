La star américaine de la piste a un message pour sa compétition

in

Nous avons raté une finale potentiellement incroyable du 100 mètres aux Jeux olympiques cette année avec l’absence de Sha’Carri Richardson.

La star américaine de l’athlétisme a été suspendue de la compétition après avoir été testée positive à la marijuana lors d’un test de dépistage de drogue qu’elle a subi lors des essais olympiques.

Elle avait expliqué qu’elle faisait face à la perte de sa mère biologique juste avant le début des essais et qu’elle se débattait mentalement. Malgré ses difficultés, cependant, son temps d’essai au 100 mètres de 10,72 a été invalidé à cause du test et elle a été disqualifiée de la compétition olympique. C’était déchirant à voir. Rien de tout cela ne semblait juste.

Mais, très bientôt, nous aurons la chance de voir la finale olympique qui n’était pas.

Sha’Carri affrontera Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson lors de la Prefontaine Classic le 21 août. Elle affrontera, entre autres, tout le podium olympique. C’est assez excitant.

Richardson avait partagé un message pour son concours via les réseaux sociaux. Elle a pris un clip populaire de Nicki Minaj et l’a utilisé à bon escient.

Avertissement: Il y a du langage NSFW dans cette vidéo

J’ai hâte que samedi ShaCarri Richardson a un message pour ses adversaires 😳 🍿🍿 #trackandfield #ShaCarriRichardson pic.twitter.com/sGT6MD9Hbz – Les prises chaudes de Keith 🔥 (@KeithHotTakes) 18 août 2021

Le clip va :

“J’ai pris du temps pour me reposer et maintenant c’est l’heure du jeu, [expletive]. Tu n’as aucune idée.”

Ce sont des mots assez confiants d’un sprinter légitimement confiant. Richardson a réalisé le 6e temps le plus rapide au 100 m de son histoire en 10,72 pour les essais. Mais, bien sûr, Fraser-Pryce et Thompson-Herah ont déjà éclipsé cela cette année. La concurrence est donc évidemment rude.

Tout cela signifie que nous sommes tous prêts pour une course assez incroyable. Je ne peux pas attendre.

Regardez notre nouvelle série de déballage de baskets, Livraison spéciale