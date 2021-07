La star américaine des Pickers, Mike Wolfe, est en train de divorcer. Sa femme depuis neuf ans, Jodi Catherine Wolfe, aurait demandé le divorce en novembre et cité une date de séparation en juin 2020. Maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles le favori des fans sortirait à nouveau ensemble et la nouvelle femme présumée de sa vie n’est pas étrangère à la télé-réalité. Son nom est Leticia Cline et elle est apparue dans diverses émissions, dont Beauty and the Geek.