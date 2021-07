La star anglaise Harry Kane vise le premier prix contre l’Italie en finale avec Cristiano Ronaldo et Patrik Schick devant

Il reste un match à Harry Kane pour remporter un autre Soulier d’or international.

Le capitaine anglais en a ajouté un autre à son décompte de l’Euro 2020 lorsqu’il a marqué le vainqueur contre le Danemark en demi-finale.

Le duo anglais Kane et Sterling viseront tous les deux le Soulier d’or de l’Euro 2020

Kane a pris le gong lors de la Coupe du monde 2018, tandis que le Français Antoine Griezmann a marqué le meilleur but lors du dernier Championnat d’Europe.

La finale de cette année aura ensuite lieu dimanche à Wembley et Kane a besoin d’un de plus pour égaliser avec Patrik Schick et Cristiano Ronaldo et de deux contre l’Italie pour aller de l’avant.

Mais Kane se souciera-t-il du prix individuel si l’Angleterre remporte un premier trophée majeur depuis la Coupe du monde en 1966 ?

Course du Soulier d’Or de l’Euro 2020

5 buts

Patrik Schick (République tchèque) Cristiano Ronaldo (Portugal)

4 buts

Romelu Lukaku (Belgique) Karim Benzema (France) Emil Forsberg (Suède) Harry Kane (Angleterre)

3 buts

Kasper Dolberg (Danemark) Raheem Sterling (Angleterre) Georginio Wijnaldum (Pays-Bas) Robert Lewandowski (Pologne) Haris Seferovic (Suisse) Xherdan Shaqiri (Suisse)

Ronaldo a marqué cinq buts à l’Euro 2020 mais est déjà absent

Son ancien manager, José Mourinho, ne le pense pas.

“Je ne pense pas qu’il s’en soucie, honnêtement”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Je pense qu’il s’en soucierait s’il sentait que l’Angleterre n’a aucune chance de le gagner, et il pense probablement que je ne peux pas gagner le gros lot avec l’Angleterre, alors laissez-moi gagner, ou essayer de gagner, l’individuel pour moi-même.

“Je lui ai parlé alors qu’il n’avait aucun but, et il était heureux – parce que l’équipe gagnait. Il ne s’inquiétait pas de son record de zéro but. Il ne s’en souciait pas vraiment.

Kane a marqué quatre buts à l’Euro 2020 et doit marquer contre l’Italie pour remporter le Soulier d’Or

“Et puis j’ai parlé avec lui après qu’il ait marqué trois buts et bien sûr le bonheur était là mais le bonheur avait doublé avec le fait qu’il se rapprochait de la finale et c’est la seule chose à laquelle il pense.

« Il veut le gagner. Il a déjà quelques récompenses individuelles, mais il ne veut pas de celle-ci. Il veut gagner l’Euro. C’est ce qu’il a en tête.

Le coéquipier anglais de Kane, Raheem Sterling, a marqué trois buts pour le tournoi et pourrait bien faire une charge tardive pour le Soulier d’or en finale.

