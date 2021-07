La star anglaise Jordan Pickford “l’un des meilleurs gardiens de but du monde” alors que Trevor Sinclair admet que l’as d’Everton lui a donné tort

in

Jordan Pickford a été salué comme « l’un des meilleurs gardiens du monde » après ses performances sensationnelles à l’Euro 2020.

Le gardien d’Everton n’a pas encore concédé lors du tournoi – égalant le record d’Iker Casillas pour le plus grand nombre de draps propres lors d’un Championnat d’Europe (5) avec potentiellement deux matchs à jouer.

Pickford n’a pas encore concédé de but à l’Euro 2020 avec cinq feuilles blanches consécutives au tournoi

L’Angleterre affrontera le Danemark en demi-finale de mercredi avec une place pour la finale de dimanche à gagner contre l’Espagne ou l’Italie.

Il y avait eu des doutes sur Pickford avant le tournoi avec quelques appels pour que Nick Pope soit le n ° 1, avant qu’il ne se blesse.

Parfois pour Everton, il a fait des erreurs et des doutes se sont glissés sur son club et son avenir international.

Il a été à son meilleur à l’Euro 2020 et Trevor Sinclair a admis que Pickford lui avait donné tort.

Pickford a été brillant pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Sinclair a déclaré à talkSPORT: «Il y a une chose qui m’a vraiment impressionné, j’ai entendu dire l’autre jour qu’il consultait un psychologue du sport, et c’est Jordan Pickford.

« J’ai été très critique envers lui et sa concentration. Rien de personnel chez lui, mais du point de vue du gardien et de son style de gardien, ce dont vous avez besoin d’un gardien et de son calme.

« Il n’y en avait pas dans le passé. Je n’étais pas convaincu qu’il pouvait garder des draps propres pour nous, bien faire des choses simples et garder sa concentration.

“Il m’a prouvé le contraire et il l’a fait et je suis heureux qu’il aille voir un psychologue du sport car il ressemble à l’un des meilleurs gardiens de but du monde en ce moment.”