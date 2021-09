La star anglaise Moeen Ali explique les raisons de sa retraite de Test cricket .

Le polyvalent a annoncé sa retraite de Test cricket (Photo: .)

Moeen Ali dit qu’il se sentait “fini” avec Test cricket après la récente série avec l’Inde et s’est ouvert sur ses difficultés mentales après avoir annoncé sa retraite du format plus long lundi.

Ali, qui a fait ses débuts au Test en 2004, met un terme à sa carrière internationale de ballon rouge après avoir disputé 64 matchs et pris 195 guichets, dont cinq tirs à 5 guichets.

Le joueur de 34 ans a pris une pause indéfinie avec Test cricket en 2019 afin de se concentrer sur sa santé mentale, avant de revenir dans le giron lors de leur série de cinq matchs à domicile contre l’Inde plus tôt cet été.

Mais Ali, qui jouera toujours au cricket à balles blanches à la fois pour son comté de Worcestershire et pour l’Angleterre, a admis que le bilan du test match de cricket était trop lourd pour lui.

“Je sentais juste, surtout pendant cette série indienne, que j’avais l’impression d’avoir fini d’être honnête avec vous”, a-t-il déclaré à ESPN Cricinfo.

‘J’espérais jouer le dernier [the postponed Test vs India], il y avait quelques jalons que j’espérais obtenir dans cette série, mais une fois que le match à Old Trafford a été annulé, j’étais heureux et j’ai fini pour être honnête avec vous.

Ali a pris 195 guichets de test sur 64 matchs (Photo: .)

«Cela a été un grand voyage, mais je me souviens juste d’avoir aligné une fois et j’ai juste eu du mal avec ça, le côté mental. Le match réel, je me sentais vraiment bien après, l’atmosphère était vraiment bonne mais en ce qui concerne le cricket, j’ai juste trouvé que c’était un peu difficile d’être honnête avec vous.

Le joueur polyvalent hors-fil a également remercié ceux qui lui ont donné l’opportunité de jouer au cricket d’essai pour son pays, ainsi que sa famille pour leur soutien au fil des ans.

“Je dois remercier Peter Moores et Chris Silverwood d’avoir été mes entraîneurs et Peter de m’avoir donné mes débuts. Biscuit [Alastair Cook] et Rooty [Joe Root] en tant que capitaines avec lesquels j’ai aimé jouer et j’espère qu’ils sont satisfaits de la façon dont j’ai joué », a-t-il déclaré dans un communiqué de la BCE.

«Mes parents sont mes numéros un, je pense que sans leur soutien, je n’aurais jamais pu y arriver, chaque match auquel j’ai joué était pour eux et je sais qu’ils sont vraiment fiers de moi.

«Mes frères et ma sœur, lors de mes mauvais jours, ils ont été les premiers à venir me chercher, ainsi que ma femme et mes enfants, les sacrifices de ma femme et la patience dont elle fait preuve, je lui en suis vraiment reconnaissant.

“Ils ont tous été incroyables au cours de mon voyage, tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour eux.”



