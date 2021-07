La star anglaise Phil Foden a un doute pour la finale de l’Euro 2020, confirme Gareth Southgate

Foden pourrait manquer la finale contre l’Italie (Photo: .)

Gareth Southgate a confirmé que Phil Foden est un doute sur les blessures pour l’affrontement final de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

Le milieu de terrain a reçu un coup mineur et n’a pas pu participer à la dernière séance d’entraînement de l’Angleterre à St George’s Park samedi matin.

Les Three Lions ne sont qu’à une victoire de la gloire de l’Euro 2020 et ils chercheront à mettre fin à la série de 33 matchs sans défaite de l’Italie pour soulever le trophée à Wembley.



L’équipe d’Angleterre est arrivée à Londres avant la finale et, s’adressant aux journalistes samedi soir, Southgate a admis que Foden était “certainement douteux” pour le match.

“Nous sommes dans le bus depuis quelques heures, donc l’équipe médicale nous donnera une dernière mise à jour à ce sujet plus tard”, a déclaré Southgate à propos de l’état de Foden.

«Il est définitivement dubitatif même si ce n’est pas quelque chose de grave.

“C’est juste une question de savoir si cela le gardera en dehors de ce jeu particulier.”

Lorsqu’on lui a demandé ce qui le préoccupait le plus de l’Italie, l’adversaire de dimanche, Southgate a répondu : “Lorsque vous entraînez une équipe, vous regardez tout et vous devez décider des informations les plus importantes pour les joueurs et ne pas trop les inonder.

“Il y a des joueurs fantastiques tout au long de l’équipe italienne, ils ont un bon plan tactique, un entraîneur expérimenté et sont sur une course incroyable.

« Nous avons nos propres atouts. Nous avons essayé de jouer avec les nôtres et nous devons faire de même demain.

